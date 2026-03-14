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Junqueras insiste en la recaudación del IRPF para las cuentas: "No nos rendirá ninguna presión"

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El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha insistido en la reclamación de su partido para que Cataluña recaude el IRPF antes de negociar los Presupuestos de la Generalitat con el Govern: "Si las prisiones no nos han rendido no nos rendirá ninguna presión", ha afirmado.

Así se ha expresado durante su discurso en el acto de celebración de los 95 años de ERC este sábado en la Estació del Nord de Barcelona, acto al que han acudido 400 personas según la formación, y en el que también ha participado la secretaria general del partido, Elisenda Alamany.

Junqueras se ha referido directamente a la recaudación del IRPF: "No la queremos porque sí, la queremos porque es importante", ha afirmado, y ha remarcado que su formación quiere que se aprueben cuentas en todas partes, pero que no están dispuestos a ceder en sus condiciones.

Ha explicado que no hay nada nuevo en sus reclamaciones y ha llamado al conjunto de la sociedad y al resto de partidos políticos a que acompañen a ERC: "No hacemos nada que no sea por el bien de todos y creemos que es legítimo que les pidamos ayuda a todos".

"Porque tenemos derecho, porque tenemos la razón y tenemos la fuerza democrática si así lo quiere la gente de este país", ha señalado, y ha añadido que todo lo que defiende su formación es bueno para el conjunto de la ciudadanía y no hay ninguna razón para que, lamenta, se deje sola a ERC.

También se ha referido al contexto actual y ha apuntado que no es cierto que los tiempos actuales sean más difíciles que otros anteriores y, por tanto, no hay lugar a la desesperanza: "Casi cualquier tiempo pasado fue más dificil que el actual", ha zanjado, y ha sostenido que la diversidad de la sociedad actual no supone ningún cambio puesto que, subraya, la sociedad catalana ya era diversa anteriormente.

HISTORIA DE ERC

Así, ha dicho que durante la historia de ERC y antes de que existiera los tiempos ya eran difíciles y "las dificultades no eran si se aprobaban unos Presupuestos o no", por lo que su formación, reivindica, ya está acostumbrada a las presiones.

Ha afirmado que pese a que el partido celebra 95 años de historia, ésta va más allá: "Es importante recordar que ya existíamos antes de existir", ha aseverado, y ha puesto en valor a los que combatieron en todos los ámbitos antes de la formación del partido.

ELISENDA ALAMANY

Por su parte, Alamany ha destacado que los 95 años de historia de ERC es "la historia de fidelidad a un país" y ha defendido la posición de su formación contra lo que ha calificado de la política del "ir haciendo".

En esta línea, ha dicho que esta política tiene "un coste muy alto" y, ha subrayado, contribuye a seguir con una financiación injusta, el expolio fiscal y la dependencia del Estado.

También ha alertado de cambios sociales que han incentivido el individualismo y, añade, han abonado una ola reaccionaria: "No siempre he estado acertada a la hora de explicarlo, pero no acepto ni una sola lección a ERC", ha proclamado.

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