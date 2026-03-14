Miguel Ángel Llamas, candidato de Podemos en Castilla y León, denuncia haber sufrido una agresión mientras estaba con su hijo y lo achaca al “clima de odio”: “Hay líneas rojas”

El candidato de Podemos-Alianza Verde en las elecciones de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas (Claudia Alba / Europa Press)

Miguel Ángel Llamas, candidato de Podemos-Alianza Verde a la presidencia de Castilla y León, ha denunciado haber sufrido una agresión este sábado por la mañana mientras se encontraba con su hijo, un niño de tres años, en las inmediaciones de la caseta electoral ubicada en el centro de Valladolid. Ni el candidato ni su hijo han sufrido daños personales más allá de la impresión, según fuentes de Podemos citadas por EFE.

El suceso tuvo lugar esta mañana sobre las 11 del mediodía cuando Llamas iba acompañado de su hijo a recoger pertenencias - una maleta y un abrigo de su propiedad - de la caseta electoral. Escuchó en ese momento el ruido de un cristal - restos de la ventana de la caseta que fue rota durante los primeros días de campaña - y a una persona que le increpó, cuya foto también ha publicado Llamas en su perfil de X. El candidato de Podemos ha interpuesto ya una denuncia en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Las Delicias.

“Estas son las consecuencias” de impulsar “un clima de odio”

Así lo ha denunciado en un mensaje publicado en su perfil de X: “Este individuo me ha tirado un cristal mientras estaba con mi hijo. Esto es muy grave. Denunciaré inmediatamente. Hasta aquí hemos llegado”, ha dicho. Acompañaba estas palabras de dos imágenes del fragmento de cristal con el que denuncia haber sido agredido.

De acuerdo con información de EFE, el coordinador general de Podemos en Castilla y León ha reflexionado, a través de un audio, sobre la agresión que denuncia, la cual achaca a un “clima de odio” que, considera, está impulsado por las derechas y desde algunos medios de comunicación.

El cristal arrojado provenía de la ventana de la caseta de campaña, rota desde que fue vandalizada el pasado 3 de marzo (Podemos via 'X')

“Al final este tipo de cosas, evidentemente, hacen replantearte todo. Creo que hay un clima de odio impulsado por las derechas y por medios de comunicación, no por todos, porque no se puede generalizar; también de las redes sociales, y estas son las consecuencias”, ha dicho.

Tras comprobar que su hijo se encontraba bien, Llamas cuenta que salió de la caseta: “Vi a un individuo que iba con paso acelerado y le paré. Se puso un poco desafiante, luego lo negó, claramente era él y le hice una fotografía” que ha publicado en sus redes sociales. “Voy a llegar hasta el final. Hay líneas rojas: a un niño no se le puede hacer esto”, ha concluido.

El cristal que el individuo habría lanzado contra Miguel Ángel Llamas procede de la caseta electoral, rota desde que fue vandalizada el primer martes de marzo y tapada con un cartón desde entonces. El acto de vandalismo ya supuso una denuncia por parte de Podemos: “Unos miserables han roto un cristal de la caseta de campaña que Podemos tiene en Valladolid. Ya está formulada la correspondiente denuncia”, dijo entonces el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, en un mensaje publicado a través de X. Fernández trasladaba su “apoyo, solidaridad y cariño” a simpatizantes y militantes del partido en la ciudad, y concluyó su mensaje con un “frente a la barbarie, ni un paso atrás”.