La Justicia condena a cuatro años de prisión a un hombre que utilizó a su hijo de tres años para blanquear dinero de la droga

Coche de Policía Nacional. (Europa Press)

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmó la condena de cuatro años de prisión y una multa de 180.000 euros impuesta a un hombre por utilizar a su hijo de tres años para blanquear dinero derivado de la venta de droga en El Puerto de Santa María, según la sentencia recogida por Europa Press.

Tras revisar los hechos probados, el TSJA consideró acreditada la implicación del acusado en un delito contra la salud pública, ya que los ingresos obtenidos de la venta de sustancias estupefacientes se destinaron, mediante varias operaciones notariales, a ocultar el origen ilícito de los fondos. Según la resolución, el 15 de febrero de 2019 el hombre acudió junto a su pareja a una notaría local, donde donaron 65.000 euros en metálico a su hijo menor, sabiendo solo el acusado la procedencia delictiva de la suma.

El procedimiento judicial indica que, a continuación, el hombre formalizó la compra de una vivienda por 57.000 euros, también en efectivo y a nombre de su hijo de tres años, actuando como representante legal del menor. De este modo, el dinero ilícito se transformó en un inmueble a nombre del menor, “consiguiendo de esta forma una maniobra exitosa” para dotar de “cobertura legal” al patrimonio, de acuerdo a la sentencia citada por la citada agencia.

La defensa recurrió la decisión de la Audiencia Provincial de Cádiz, alegando que no existían pruebas de que los fondos proviniesen de actividades delictivas y afirmando que los recursos empleados correspondían a ingresos propios, como premios de loterías, venta de bienes inmuebles y vehículos. El TSJA, sin embargo, desestimó el recurso tras considerar probado que los fondos derivaban de la citada actividad ilícita, lo que motivó la anulación de ambas escrituras notariales y la ratificación íntegra de la condena por blanqueo de capitales.

Desarticulada una trama de ‘estafas amorosas’

Por otro lado, este sábado la Guardia Civil ha anunciado que ha desarticulado en Barcelona, en el marco de la operación ‘Varkov’, una organización criminal dedicada a cometer estafas amorosas y captar dinero para supuestas inversiones inmobiliarias que no llegaron a realizarse, delitos por los que se ha detenido a tres personas.

Los detenidos habrían movido cerca de 760.000 euros mediante más de 500 operaciones bancarias y provocado un perjuicio económico de hasta 500.000 euros, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado este sábado.

En la operación se llevaron a cabo tres registros en Barcelona, dos en viviendas y otro en la oficina mercantil de una empresa donde se han intervenido dos vehículos, dispositivos electrónicos, documentación societaria, contratos simulados y documentación relacionada con los hechos y, además, se han embargado 33 cuentas bancarias y 6 inmuebles.

La investigación se inició tras la denuncia de una mujer que manifestaba haber sido presionada para invertir dinero en un supuesto proyecto inmobiliario de alta rentabilidad por parte de un hombre con el que mantenía una relación sentimental y, a raíz de la denuncia, los agentes comprobaron que el principal investigado simulaba esta relación sentimental para obtener importantes cantidades de dinero.

*Con información de Europa Press