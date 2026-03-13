Política

Le dieron cuatro meses de prisión preventiva al empleado público de Tucumán que le pegó un violento cabezazo a un diputado

Esta mañana se realizó la audiencia de formulación de cargos. Marcelo Segura fue imputado por lesiones graves agravadas por alevosía

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La Justicia imputó a Segura por lesiones graves agravadas por alevosía tras el violento ataque al legislador nacional

Durante la mañana de este viernes se realizó la formulación de cargos a Marcelo Segura por el violento cabezazo que le pegó el pasado miércoles en el sur de la provincia de Tucumán al diputado Federico Pelli de La Libertad Avanza. La decisión final fue una prisión preventiva de cuatro meses y su traslado al penal de Benjamín Paz.

El fiscal Miguel Ángel Varela, a cargo del caso, imputó a Segura por “lesiones graves agravadas por alevosía”. Por su parte, la defensa hizo uso del recurso de impugnación.

Al momento de abordar las medidas de coerción, el auxiliar de fiscal Juan José Ibáñez pidió que se dicte la prisión preventiva durante cuatro meses, apoyándose en la presencia de riesgos de fuga y posibles maniobras para dificultar la investigación, sobre todo por la necesidad de identificar a otros involucrados y de recuperar el teléfono móvil del imputado, quien aseguró haberlo extraviado durante el ataque.

La fiscalía justificó la prisión
La fiscalía justificó la prisión preventiva por riesgo de fuga y posible entorpecimiento de la investigación en el caso

“Se hace de suma relevancia cautelar el proceso, y la prisión preventiva es la medida más idónea. No atacó a cualquier persona. Estamos ante un hecho gravísimo y con impactos institucionales directos, ya que la víctima se trata de un diputado de la nación. En los videos que son de público conocimiento se ve claramente la participación del acusado sobre el hecho investigado y el daño ocasionado a la víctima”, sostuvo Ibáñez.

Además, precisó que “en el hecho no sólo estuvo involucrado el agresor, sino que también hubo un grupo de personas que participan del momento de tensión previo al ataque y que deben ser identificadas”.

En otro tramo de su exposición, el fiscal señaló que el acusado sorprendió a la víctima y le provocó varias lesiones en la nariz. “Hay que tener en cuenta las características del hecho: la imposibilidad de defensa de la víctima, la sorpresa y la efectividad del golpe. Estas lesiones las produce una persona que sabe pegar un cabezazo de estas características”, concluyó.

Según le confirmó el abogado de Pelli a Infobae, Juan Colombres Garmendia, ahora la línea de investigación seguirá por otras dos cuestiones que notaron en el video que viralizó el episodio: posibles amenazas a terceros y si el imputado contaba con una especie de “protección” policial.

El equipo médico diagnosticó al
El equipo médico diagnosticó al diputado Pelli traumatismo encefalocraneano y fractura nasal tras el cabezazo recibido en Tucumán

“Pichón” Segura se identificó como empleado público de la comuna de Los Bulacios. De acuerdo a la información a la que accedió este medio, tiene un antecedente penal por tenencia de armas de guerra, en el año 97′.

Cómo fue el cabezazo

El violento episodio ocurrió cuando un grupo de dirigentes libertarios tuvo inconvenientes al intentar llegar a la localidad de La Madrid, afectada por intensas lluvias en el norte argentino que derivaron en una grave inundación.

A Pelli lo acompañaban la ex diputada nacional Paula Omodeo, la diputada nacional Soledad Molinuevo, el diputado nacional Gerardo Huesen, el concejal de Yerba Buena Álvaro Apud y el intendente de Concepción Alejandro Molinuevo. El grupo circulaba por la ruta 157, en dirección a la zona donde se encuentran las familias de La Madrid, cuando un grupo de personas les bloqueó el paso.

En ese contexto, Marcelo “Pichón” Segura se acercó a Pelli, lo enfrentó y le prohibió continuar por la ruta. En ese intercambio, se oyó a Pelli decir: “¿Quién sos vos para dejar pasar?”. De inmediato, el agresor descargó un golpe con la cabeza sobre el rostro del diputado, fracturándole la nariz y provocándole una hemorragia.

De acuerdo al testimonio que Pelli brindó en su denuncia, relató: “Sin mediar palabras, me agredió físicamente pegándome un cabezazo en mi rostro a la altura de la nariz, a lo cual yo no reaccioné y esto provocó que cayera al piso, sintiéndome muy mareado y perdiendo el conocimiento por un momento”.

El equipo médico que asistió al legislador diagnosticó traumatismo encefalocraneano y nasal. Tras realizarle una tomografía, detectaron una fractura en el hueso nasal, por lo que permanecerá en observación, aunque descartaron daño cerebral. Uno de los profesionales que lo atendió en el Hospital Regional de Concepción comentó ante medios locales: “Fue una desgracia con suerte”.

Según la reconstrucción de los hechos que realizó este medio, la acción habría buscado evitar que la ayuda de un partido político distinto ingresara en la zona afectada.

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