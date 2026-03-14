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Cuánto cuesta ser fallero en Valencia: hasta 4.100 euros entre indumentaria, complementos y ocio

El gasto de este grupo genera hasta 1.159 empleos a tiempo completo, beneficiando en mayor medida los sectores de comercio, industria textil y hostelería

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Varias falleras durante el segundo
Varias falleras durante el segundo día de ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados. (Jorge Gil/Europa Press)

La llegada de marzo da el pistoletazo de salida a las Fallas en la Comunidad Valenciana. Pese a que los días más importantes y cargados de eventos y ceremonias se concentran entre el 16 y el 19 de marzo, los falleros y falleras esperan durante todo el año para poder disfrutar de las fiestas, cargadas de tradición y simbolismo, que para ellos comienzan el primer día del mes con la primera mascletá.

Para disfrutar a pleno de la fiesta, los falleros y falleras deben hacer un desembolso importante de dinero, desde los vestidos de las falleras y las indumentarias de los falleros hasta las compras más pequeñas como pirotecnia, flores y comidas en restaurantes.

Según los datos del informe Las Fallas de la ciudad de Valencia. Estudio de Impacto Económico, de la Cátedra de Modelo Económico Sostenible y su Entorno (Mesval) de la Universidad de Valencia, el gasto puede variar de manera abrupta dependiendo de la implicación de cada participante.

El gasto medio asciende hasta los 4.111 euros

Los falleros de la ciudad de Valencia que no pertenecían al cuadro de honor de su comisión gastaron de media 767 euros por persona durante el ejercicio fallero 2022-2023 y durante la semana de fallas de 2023. Este gasto asciende hasta los 4.111 euros en los falleros pertenecientes al cuadro de honor. Según la encuesta, el gasto total de los falleros se estima en 74,13 millones de euros.

El último domingo de febrero, como ya es tradición, se celebra la Crida en València para inaugurar las Fallas. / Ayuntamiento de València

El estudio también desgrana los gastos a los que tienen que hacer frente los falleros y falleras, siendo el principal y más elevado el de la indumentaria valenciana, con una media de 317,6 euros para quienes no pertenecen al cuadro de honor. El siguiente gasto es el de complementos a la indumentaria, como aderezos, peinetas u otras joyas, con una media de 84,9 euros. En tercer lugar, otros complementos como manteletas, enaguas, ahuecadores, carambas, pañolones y otros textiles, con un gasto medio de 64,7 euros.

En un escalón más bajo se encuentran otros desembolsos como zapatos (20,5 euros de media), textiles falleros como forros polares, parcas y blusones (19,9 euros de media), disfraces (9,6 euros), peluquería y maquillaje (26,1 euros de media) o pirotecnia (15,2 euros de media).

Otros gastos a destacar durante la semana fallera son los de la restauración, que se sitúa de media en 83,6 euros para falleros y falleras; la lotería y rifas de la Falla (41,3 euros), alquiler de apartamentos (17,9 euros), compra de merchandising (11,9 euros) o servicios de tintorería (10,1 euros).

Para los miembros del cuadro de honor estos gastos son aún más elevados. En concreto, el estudio destaca que el gasto en indumentaria para los eventos falleros se eleva hasta una media de 2.250 euros, mientras que se le suman otros desembolsos como los regalos (a las atenciones protocolarias o a la comisión), con una media de 498 euros por fallero. Otro de los gastos a destacar en este grupo es el de las comidas y bebidas, que alcanza de media los 1.260 euros, y los gastos en transporte y desplazamientos por motivos protocolares, con una media de 102 euros.

Una fallera durante el segundo
Una fallera durante el segundo día de ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados. (Jorge Gil/Europa Press)

El gasto de los falleros crea 1.159 empleos

La indumentaria, las comidas y cenas y hasta las flores y pirotecnia compradas por los falleros para disfrutar las fiestas generan un impacto en Valencia de 134,4 millones de euros sobre las ventas, de 28,4 millones en términos de rentas y hasta 1.159 empleos a tiempo completo, beneficiando en mayor medida los sectores de comercio, industria textil y hostelería.

De manera más específica, el sector agrario consigue un volumen de ventas de 1.607.959 euros, mientras que el principal sector a la hora de facturar es el de la indumentaria textil con 42.846.411 euros en ventas. Superan los diez millones otros sectores como el comercio y reparación (15.961.788 euros), hostelería (17.035.182 euros) y el de actividades inmobiliarias (18.367.876 euros).

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