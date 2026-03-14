España

Las claves para dejar de sentirse atrapado en una relación, según una psicoterapeuta

La experta recomienda tener conversaciones incómodas y no invalidar las emociones para poder salir del bucle

Guardar
Cómo dejar de sentirse atrapado
Cómo dejar de sentirse atrapado por tu relación (Imagen Ilustrativa infobae)

Sentirse atrapado en una relación es una experiencia común, pero puede evitarse si se prioriza la seguridad emocional sobre la estrategia o la intensidad. La psicoterapeuta Keven Duffy afirma en Psychology Today que la clave para construir un vínculo duradero y satisfactorio es “crear un entorno donde ambos miembros de la pareja se sientan genuinamente apoyados y comprendidos”.

Según Duffy, la seguridad emocional se traduce en claridad, previsibilidad y apoyo constante, tanto en la vida diaria como en momentos de vulnerabilidad. Muchas personas llegan a terapia tras relaciones intensas que acaban generando más ansiedad que bienestar. En esos casos, la atención suele centrarse en tácticas de comunicación como no parecer demasiado disponible, en lugar de apostar por la autenticidad y la transparencia.

La psicoterapeuta destaca que la verdadera intimidad surge cuando cada uno puede mostrarse tal cual es, sin miedo a ser juzgado o abandonado. El entorno seguro que describe se inspira en el concepto psicoanalítico de “holding”, propuesto por Winnicott, donde el apoyo emocional es tan importante como el contacto físico. En la práctica, esto significa estar disponible, validar las emociones de la pareja y mantener la conexión, incluso cuando surgen desacuerdos o momentos difíciles.

Consejos para dejar de sentirse atrapado

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos
  • Comunicación clara y directa: Duffy recomienda dejar de lado la estrategia y las tácticas de las citas modernas. Si te interesa alguien, exprésalo sin rodeos. Si no puedes responder de inmediato, avisa cuándo lo harás. Esta previsibilidad ayuda a reducir la ansiedad y a evitar malentendidos.
  • Cerrar los ciclos emocionales: No ignores las emociones o las conversaciones importantes. Cuando tu pareja comparta algo sincero, responde y hazle saber que lo has escuchado. Retomar temas abiertos refuerza la confianza y mantiene la conexión emocional.
  • Validar y observar la constancia: Presta atención a cómo reacciona la otra persona ante tus necesidades emocionales. Una pareja que responde de forma estable y predecible genera confianza, mientras que las señales contradictorias alimentan la inseguridad y la sensación de estar atrapado.

Duffy subraya que la estabilidad y la previsibilidad no son sinónimos de monotonía, sino la base sobre la que se construye la autonomía y la libertad en la pareja. Una buena relación es aquella en la que cada uno puede ser auténtico, sabiendo que el otro estará presente en los momentos importantes y también en la distancia.

Señales para reflexionar sobre tu relación

Para dejar de sentirse atrapado, la psicoterapeuta aconseja observar si te sientes libre de compartir tus emociones y si la otra persona las valida con empatía. Si, por el contrario, hay distancia, juicios o falta de apoyo en los momentos vulnerables, es momento de replantear la relación.

Claves fundamentales en una relación.
Claves fundamentales en una relación. (Freepik)

La constancia y la claridad en el trato diario permiten que cada uno crezca y se desarrolle en pareja, sin miedo ni ansiedad. Según Duffy, el verdadero objetivo es sentir que, incluso cuando están físicamente separados, ambos siguen presentes el uno en la vida del otro.

Las claves para dejar de sentirse atrapado empiezan por establecer una comunicación sincera, responder a las necesidades emocionales y buscar la estabilidad antes que la intensidad. Así, la relación se convierte en un espacio seguro donde florecen la confianza y la verdadera intimidad, según la visión de la psicoterapeuta Keven Duffy.

Temas Relacionados

ParejasPsicologíaSalud MentalEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Comprobar la Lotería Nacional: los resultados de este sábado 14 de marzo

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar la Lotería Nacional: los

El 45% de las familias tiene problemas para cubrir los gastos del coche y el 40% para comprar carne

Con el precio de la gasolina al alza por la guerra en Irán, la solvencia económica de los hogares se enfrenta a retos que elevan hasta el 61% el porcentaje de españoles con dificultades para ahorrar

El 45% de las familias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación

Se derrumba una torre del castillo de Escalona en Toledo: el proyecto para restaurarla estaba en proceso, pero “no ha dado tiempo”

No hay heridos tras el colapso, aunque se han cancelado las visitas previstas

Se derrumba una torre del

El discurso desesperado de Marius Borg al finalizar la primera fase de su juicio y confesar 24 de los 38 cargos: “Soy objeto del odio de toda Noruega”

Su abogado defensor, Petar Sekulic, ha pedido que el hijo de Mette-Marit pudiera pronunciar unas últimas palabras

El discurso desesperado de Marius
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Se derrumba una torre del

Se derrumba una torre del castillo de Escalona en Toledo: el proyecto para restaurarla estaba en proceso, pero “no ha dado tiempo”

Milei inicia su actividad oficial en España: se reúne con el líder de Vox y participará del Madrid Economic Forum 2026

La Justicia condena a cuatro años de prisión a un hombre que utilizó a su hijo de tres años para blanquear dinero de la droga

El viaje del papa León XIV a España condiciona la opción de un adelanto electoral de Pedro Sánchez

¿A quién votarán los jóvenes en Castilla y León? Cuatro de ellos nos dan su respuesta: “Muchos piensan que no cambiará nada, pero al final los votos de todos cuentan”

ECONOMÍA

El 45% de las familias

El 45% de las familias tiene problemas para cubrir los gastos del coche y el 40% para comprar carne

España lidera Europa en número de graduados que trabajan fuera de su especialidad

Una empresa despide a un empleado por entrar en otra empresa cuando estaba de baja: es improcedente porque la prueba que presentó es ilegal y deberá pagar 40.000 euros de indemnización

Cuánto cuesta ser fallero en Valencia: hasta 4.100 euros entre indumentaria, complementos y ocio

¿Pueden obligarte a pagar con efectivo en una tienda?

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev

De la cartera a la cantera: Arbeloa cambia la forma de trabajar del Real Madrid y pone a La Fábrica a la altura de La Masía

Mbappé progresa en su recuperación y apunta a la Champions ante el Manchester City

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”