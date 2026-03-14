Las claves para dejar de sentirse atrapado en una relación, según una psicoterapeuta

Cómo dejar de sentirse atrapado por tu relación (Imagen Ilustrativa infobae)

Sentirse atrapado en una relación es una experiencia común, pero puede evitarse si se prioriza la seguridad emocional sobre la estrategia o la intensidad. La psicoterapeuta Keven Duffy afirma en Psychology Today que la clave para construir un vínculo duradero y satisfactorio es “crear un entorno donde ambos miembros de la pareja se sientan genuinamente apoyados y comprendidos”.

Según Duffy, la seguridad emocional se traduce en claridad, previsibilidad y apoyo constante, tanto en la vida diaria como en momentos de vulnerabilidad. Muchas personas llegan a terapia tras relaciones intensas que acaban generando más ansiedad que bienestar. En esos casos, la atención suele centrarse en tácticas de comunicación como no parecer demasiado disponible, en lugar de apostar por la autenticidad y la transparencia.

La psicoterapeuta destaca que la verdadera intimidad surge cuando cada uno puede mostrarse tal cual es, sin miedo a ser juzgado o abandonado. El entorno seguro que describe se inspira en el concepto psicoanalítico de “holding”, propuesto por Winnicott, donde el apoyo emocional es tan importante como el contacto físico. En la práctica, esto significa estar disponible, validar las emociones de la pareja y mantener la conexión, incluso cuando surgen desacuerdos o momentos difíciles.

Consejos para dejar de sentirse atrapado

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Comunicación clara y directa: Duffy recomienda dejar de lado la estrategia y las tácticas de las citas modernas. Si te interesa alguien, exprésalo sin rodeos . Si no puedes responder de inmediato, avisa cuándo lo harás. Esta previsibilidad ayuda a reducir la ansiedad y a evitar malentendidos.

Cerrar los ciclos emocionales: No ignores las emociones o las conversaciones importantes. Cuando tu pareja comparta algo sincero, responde y hazle saber que lo has escuchado. Retomar temas abiertos refuerza la confianza y mantiene la conexión emocional.

Validar y observar la constancia: Presta atención a cómo reacciona la otra persona ante tus necesidades emocionales. Una pareja que responde de forma estable y predecible genera confianza, mientras que las señales contradictorias alimentan la inseguridad y la sensación de estar atrapado.

Duffy subraya que la estabilidad y la previsibilidad no son sinónimos de monotonía, sino la base sobre la que se construye la autonomía y la libertad en la pareja. Una buena relación es aquella en la que cada uno puede ser auténtico, sabiendo que el otro estará presente en los momentos importantes y también en la distancia.

Señales para reflexionar sobre tu relación

Para dejar de sentirse atrapado, la psicoterapeuta aconseja observar si te sientes libre de compartir tus emociones y si la otra persona las valida con empatía. Si, por el contrario, hay distancia, juicios o falta de apoyo en los momentos vulnerables, es momento de replantear la relación.

Claves fundamentales en una relación. (Freepik)

La constancia y la claridad en el trato diario permiten que cada uno crezca y se desarrolle en pareja, sin miedo ni ansiedad. Según Duffy, el verdadero objetivo es sentir que, incluso cuando están físicamente separados, ambos siguen presentes el uno en la vida del otro.

Las claves para dejar de sentirse atrapado empiezan por establecer una comunicación sincera, responder a las necesidades emocionales y buscar la estabilidad antes que la intensidad. Así, la relación se convierte en un espacio seguro donde florecen la confianza y la verdadera intimidad, según la visión de la psicoterapeuta Keven Duffy.