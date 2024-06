El PP reta a Sánchez a dar la cara sobre la labor de su esposa y dejarse de "cartas enlatadas": "Lo demás son pamplinas"

El Partido Popular ha emplazado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a dar la cara sobre los negocios de su esposa Begoña Gómez y dejarse de "cartas enlatadas", dado que, a su entender, "todo lo demás son pamplinas". Además, ha recalcado que acusar a los jueces de "perseguirle por motivos políticos es de una gravedad extrema que exige pruebas o rectificación inmediata", han señalado fuentes de la formación. Así se ha pronunciado el PP que dirige Alberto Núñez Feijóo después de que Sánchez haya publicado una nueva carta a la ciudadanía en la que tacha de "zafio montaje" las acusaciones contra su esposa y reafirma su intención de seguir. Además, denuncia un intento de "interferir" en las elecciones europeas del 9 de junio y espera que el PP y Vox encuentren la "respuesta que merecen" en las urnas. La nueva misiva de Pedro Sánchez --hecha pública en su cuenta oficial de la red social 'X'-- ha llegado pocas horas después de que el juez haya citado a Begoña Gómez el 5 de julio como investigada por tráfico de influencias y corrupción en negocios. Según el PP, Pedro Sánchez "debería dejarse de cartas enlatadas por redes sociales y someterse de una vez a una rueda de prensa con preguntas ilimitadas". "Su esposa tendrá que dar explicaciones ante el juez para saber si sus negocios fueron con arreglo a la ley o no, pero el presidente del Gobierno debe dar explicaciones ante los españoles por unos hechos que no son ni éticos ni estéticos", han señalado fuentes del PP. Así, el PP ha recalcado que lo que esperan todos los ciudadanos es que "aclare por qué y con qué intensidad se ha beneficiado de los negocios presuntamente obtenidos por su condición política". "Todo lo demás son pamplinas", han asegurado las mismas fuentes. LE ACUSA DE "SUBESTIMAR LA INTELIGENCIA DE LOS ESPAÑOLES" El PP considera que pensar que esto lo puede "despachar con una nueva misiva arremetiendo contra todo el que ose criticarle es subestimar la inteligencia de los españoles". "Si con la primera carta pretendió ocultar la imputación, con esta pretende pasar por alto acusaciones gravísimas sobre las que no ha dicho ni media", han añadido los 'populares'. Según el PP, aunque "sus salidas de tono son constantes y permanentes, acusar a los jueces de perseguirle por motivos políticos es de una gravedad extrema, que exige pruebas o rectificación inmediata". "Comprendemos el bochorno de sus votantes. Ante escándalos sin precedentes como éste, en democracia no se escriben cartas sino que se da la cara", han finalizado las citadas fuentes del PP.

