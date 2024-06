AM2- El juez cita a Begoña Gómez el 5 de julio como investigada por tráfico de influencias y corrupción en negocios

El Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha citado a declarar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo 5 de julio a las 10.00 horas en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En un auto firmado ayer lunes, al que ha tenido acceso Europa press, el juez Juan Carlos Peinado acuerda interrogar a Gómez después de escuchar --el próximo domingo 16 de junio-- a varios cargos de Red.es que comparecerán en calidad de testigos. Gómez tendrá que acudir el 5 de julio con su abogado, el exministro socialista de Interior Antonio Camacho, quien le representa en este procedimiento. Al comparecer como investigada, podrá acogerse a su derecho a no declarar o responder solo a las preguntas de su letrado. La esposa del jefe del Ejecutivo no tendrá obligación de contestar al resto de partes, incluida la Fiscalía o las acusaciones populares ejercidas por Manos Limpias, Vox o Movimiento de Regeneración Política de España. El juez explica que, tras el auto de la Audiencia Provincial de Madrid que desestima el recurso de la Fiscalía y avala que se abrieran las diligencias de investigación, lo pertinente ahora es continuar con una investigación "lo más ágil posible" y citar a la esposa del presidente del Gobierno en calidad de investigada. Dice que acuerda la citación ahora porque estaba a la espera, tanto de que la Audiencia de Madrid se pronunciara sobre dicho recurso como del resultado de "otras diligencias" que había acordado, y quería "evitar una estigmatización infundada". REPROCHES AL ABOGADO DE GÓMEZ Y AL FISCAL Con todo, el titular del juzgado aprovecha su auto para afear al abogado de Begoña Gómez que haya considerado que "no era adecuado que ningún otro letrado le sustituyera" en las declaraciones de testigos que había fijado para este jueves 6 de junio y que ha tenido que cambiar para el próximo día 16. Cabe recordar que Camacho pidió al juez que modificara el calendario de testificales porque este 6 de junio tiene que acudir al juicio que celebra la Audiencia Nacional contra los actores Imanol Arias y Ana Duato por presuntos delitos contra la Hacienda Pública. El juez asegura que Camacho podría haber enviado a otro abogado toda vez que es "una práctica habitual entre letrados, máxime, cuando no era la declaración de su propia defendida" la que tenía previsto celebrarse el 6 de junio, sino la de varios cargos de Red.es. Además, el instructor señala también al fiscal del caso por haber presentado "con una diligencia inusitada y una celeridad, escasamente frecuente, por no decir nunca conocida" su recurso de apelación ante la Audiencia Provincial pidiendo el archivo del procedimiento. LA DENUNCIA DE MANOS LIMPIAS La declaración como investigada de Gómez tendrá lugar casi dos meses después de que el instructor abriera diligencias de investigación al admitir a trámite la denuncia que presentó Manos Limpias en su contra. El sindicato le acusa de actuar "prevaliéndose de su estatus personal" como esposa del presidente del Gobierno. "Ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas", denunciaba Manos Limpias, que apoyó su escrito en lo publicado por varios diarios digitales y de papel, así como lo conocido por tertulias televisivas. La Audiencia Provincial de Madrid avaló la decisión de llevar a cabo las pesquisas, aunque reprochó al juez que decretase el secreto de las actuaciones. Los magistrados rechazaron archivar el caso --como pedía Fiscalía-- al entender que sí existían "datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación" en lo relativo a las adjudicaciones de la Administración Pública a la empresa Innova Next SLU del empresario Juan Carlos Barrabés.

