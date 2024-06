Abascal responde a Sánchez con otra carta acusándole de obstaculizar la labor de los jueces y presionarles

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha respondido a la segunda carta a la ciudadanía que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado este martes precisamente con otra misiva en la que le acusa de obstaculizar la labor de los jueces y de presionarles tras conocerse la investigación a su esposa, Begoña Gómez, por presunta corrupción. En el texto, Abascal ha acusado a Sánchez de ocultar en su primera carta a la ciudadanía del pasado 24 de abril que su mujer estaba investigada por corrupción y le ha instado a no seguir mintiendo. "A los españoles nos gustaría que devolvieras el dinero de esos días de descanso que te tomaste para victimizarte. Y, de paso, que se vaya devolviendo todo el dinero que tu entorno ha acumulado mientras los españoles se morían en la pandemia", ha escrito en su carta publicada en la red social X, recogida por Europa Press. En este punto, el líder de Vox ha incidido en que en los estados democráticos la justicia es independiente y no está supeditada a los intereses personales de nadie. "La ley impera para todos, se llame Pedro Sánchez o Begoña Gómez", ha señalado. Así, Abascal ha denunciado que Sánchez se empeñe en "obstaculizar la acción de la Justicia y en seguir señalando y presionando a los jueces". "Lo mismo que a las empresas privadas", ha subrayado, insistiendo en que ni Sánchez ni su Gómez son "víctimas de nadie", mientras que los ciudadanos españoles sí son "víctimas" de su "corrupción política y económica" de su gobierno, su familia y su partido. "No es sensato, para tratar de ocultarlo, emprender conflictos internacionales, y es bastante cruel hacerlo cuando hay guerras de por medio", ha recriminado Abascal en relación al conflicto diplomático con Argentina, tras las palabras de Javier Milei sobre Begoña Gómez. Finalmente, Abascal ha lanzado a Sánchez que él no es España ni el Rey y que su esposa tampoco es la Reina. "Responde de tus actos delante de los jueces, como todo el mundo. Siempre puedes intentar que os den una amnistía. Sabemos que lo peor de ti está por llegar", ha apostillado Abascal que, según ha indicado, sigue esperando a una tercera carta que sea la de dimisión. "Es la única que leeremos sin hastío", ha sentenciado.

Compartir nota: Guardar Nuevo