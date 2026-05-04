El Gobierno aprobará mañana la oferta pública de empleo de 2026

Madrid, 4 may (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha avanzado este lunes que el Gobierno llevará mañana martes al Consejo de Ministros la oferta de empleo público (OEP) de 2026 para la Administración General del Estado (AGE).

En declaraciones en TVE, López -que ha no detallado cifras de la oferta- sí ha reconocido que "no tiene sentido seguir creciendo eternamente" y que la oferta se mantiene en "el pico de la montaña" alcanzado con una "creación neta de empleo".

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"Durante los 8 años de este Gobierno ha ido creciendo la función pública, hemos ido revirtiendo los recortes pero estamos en el pico de la montaña", ha añadido.

"Tampoco tiene sentido seguir creciendo eternamente. Nos mantenemos en ese pico de la montaña con una creación neta de empleo y a la vez estamos digitalizando sin destruir empleo", ha defendido.

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Los sindicatos CCOO y UGT ya trasladaron al Gobierno su rechazo a una propuesta de la que no tuvieron detalles de cifras, mientras que CSIF había exigido conocer los datos para poder valorarla.

En 2025, el Gobierno aprobó una oferta de empleo público con un total de 36.588 plazas, incluidas las ofrecidas en Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, lo que supuso 3.546 menos que la oferta récord de 2024.

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La oferta para la Administración General del Estado (AGE) alcanzó las 26.889 plazas de funcionario y personal laboral.EFE