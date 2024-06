Puente defiende "la autoridad" de Teresa Ribera, mientras el PP "esconde lo que tiene para Europa"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que la cabeza de lista de su partido al Parlamento Europeo, Teresa Ribera, es "una autoridad" y una "clara candidata a ser comisaria de la UE", mientras el PP "vuelve a ir a unas elecciones con engaños, escondiendo lo que tiene para Europa". "Tienen cabeza de lista, pero no participa en los actos electorales del partido, vuelve a ir a unas elecciones con engaños. No es consciente de que para ganar unas elecciones generales tenía que haber hecho una regeneración en el proyecto, en el liderazgo. No se ha producido, está con la sede en negro y el programa en blanco", ha afirmado. Puente ha participado este lunes en un mitin en San Sebastián junto a la candidata al Parlamento Europeo, Idoia Mendia, y al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, en el que ha insistido en que estas elecciones son "importantes", ya que "por primera vez en mucho tiempo la extrema derecha puede ser decisiva en la UE". Así, ha lamentado que "la derecha moderada se ha rendido, ha abdicado y está dispuesta a pactar a ceder", lo cual puede tener "consecuencias para el proyecto de paz y unidad". "Hemos ido entregando soberanía hacia espacios más comunes. Si se impone la extrema derecha, va a volver a la regresión, a la viejas fronteras y a las nuevas que se quieren añadir", ha alertado. En esa línea, ha afirmado que en España el PSOE "va con todo lo que tiene que ir, con un proyecto para Europa" y ha defendido que este país "ha visto cuál era el proyecto desde los tiempos de Felipe González y los fondos de cohesión, que nos han permitido pasar de país de tercer mundo a ser punta de lanza en infraestructuras". "Nuestro proyecto ha sido la Europa de la solidaridad, otros países ayudaron a lo que tenían que desarrollarse y se ha hecho ahora con países del este", ha señalado. Puente ha defendido que el PSOE cuenta con Teresa Ribera que es "una autoridad, clara candidata a ser comisaria de la UE" y, al contrario que el PP, no utiliza las listas del Parlamento europeo para "dar refugio a nadie". "Llevamos lo mejor que tenemos, gente con capacidad, experiencia, vamos a Europa con los deberes hechos", ha aseverado, para agregar que los socialistas tienen que "ir a ganar" este domingo para "acabar con el ruido, las insidias, las calumnias, las campañas infames con la mujer del presidente o el 'caso Koldo'". El ministro socialista, además, ha criticado que el PP "concibe el poder como parte de su patrimonio, que lo ha perdido" y ha censurado que no lo haya aceptado y, a día de hoy, crea que estas elecciones son "el enésimo plebiscito a ver si acaba con el Gobierno elegido democráticamente en las urnas". "No es consciente de que para ganar unas elecciones generales tenía que haber hecho una regeneración en el proyecto, en el liderazgo, y no se ha producido. Está con la sede en negro y el programa en blanco", ha afirmado, al tiempo que ha lamentado que el PP no haya "tardado nada en tirarse a los brazos de la ultraderecha". A su juicio, "hay pánico en la calle Génova". Además, ha advertido a los populares de que "cuando juegas a ser el más bestia, ganan los más bestias" y ha incidido en que "ya no solo es Vox" porque "el CIS le da a al agitador Alvise Pérez más de un 5%". "Cuando juegas al antisistema, son los antisistema los que ganan", ha agregado. Asimismo, ha considerado que si el PP reconoce que los políticos de hoy "son los peores de la democracia" y se incluyen en este argumento "¿qué quieren decir? ¿que Cuca Gamarra es peor que Zaplana, que Feijóo es peor que Aznar o Rajoy? Nos está dibujando la película de terror", ha opinado. Tras considerar que el PP "ha contribuido a la degradación de la política en este país", Óscar Puente ha considerado que su "contribución" cuando critican sus declaraciones "ha sido decir claro de que los socialistas no tenemos nada de qué avergonzarnos, que podemos ir con la cabeza muy alta". "Ya está bien de aguantar. Hay que votar con la cabeza y con el corazón, no con las vísceras como hace la derecha", ha aseverado. "MOTOSIERRA O JUSTICIA SOCIAL" Por otro lado, el ministro de Transportes ha asegurado que la disyuntiva que se plantea en este momento en la UE "es tan sencilla que lo entiende hasta Ayuso: es motosierra o justicia social". Así, ha apuntado que el Parlamento Europeo se tendrá que decidir "un marco presupuestario que responda a los intereses de la derecha y la extrema derecha, con los recortes, los hombres de negro", o que los fondos sean una herramienta "permanente para grandes inversiones" como defienden los socialistas. Puente, asimismo, ha subrayado que España "está creciendo más que la media europea, reparte la riqueza" y ha conseguido acabar "con mantras como que subir el salario mínimo supondrá más paro, pero tenemos más empleo que nunca en la historia de este país". Además, ha considerado "dramático" que haya gente a la que la derecha y la extrema derecha "engañan con sus discursos, cuando en verdad van en contra de sus intereses" y ha señalado que "la internacional de la extrema derecha ha venido a España a hacer su akelarre con referentes como Milei o Meloni". Frente a ello, ha sostenido que "cuando en el mundo se piensa en referencia de país social democrático que lo ha hecho bien se mira a España, a Pedro Sánchez, no a Dinamarca". "Tenemos a un gran presidente, es el más completo y preparado de la democracia, es al que todos miran en Europa, ha fijado la hoja de ruta de la UE, hubo un tiempo en que lo fue Merkel y hoy lo es pedro Sánchez", ha destacado. Finalmente, ha llamado a que el PSOE vaya a "ganar el domingo" para "acabar con el ruido, las insidias, las calumnias, las campañas infames con la mujer del presidente o el 'caso Koldo'. "Cuando haya unas elecciones generales se decidirá quien gobierna, pero ahora que dejen gobernar. Si no quieren ayudar que no ayuden, pero por lo menos que nos dejen trabajar, que hagan oposición de partido democrático civilizado. No vamos a permitir que las estrategias del PP acaben con el PSOE", ha concluido.

