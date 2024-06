Albares avisa del "riesgo" de la extrema derecha en Europa, con "una violencia verbal que precede a la física"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha avisado del "riesgo" de la extrema derecha en Europa, con "una violencia verbal que precede a la violencia física", al recordar el intento de asesinato del primer ministro de Eslovaquia o la "paliza" recibida por uno de los candidatos socialdemócratas en Alemania". El integrante del Ejecutivo central se ha pronunciado de este modo este lunes en el parque Pablo Iglesias de Ferrol y antes de visitar las obras de humanización de la carretera de As Pías, que son sufragadas por el Gobierno central gracias a los fondos Next Generation. Junto a el han estado el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y del candidato socialista al Parlamento Europeo, Nicolás González Casares. "Aquí en España la derecha, el Partido Popular de Feijóo, lo tiene claro, lo ha demostrado, ya que siempre que puede va a aliarse a la extrema derecha, y lo que necesitamos son más eurodiputados que defiendan una Europa, España y Galicia solidaria", ha asegurado. Además, el socialista ha detallado que "Feijóo ha dejado bien claro que está muy nervioso y que le faltan votos" y que por ello "está dispuesto a cualquier cosa para encontrarlos. "Pero yo creo que más que votos lo que le faltan son convicciones y ha estado durante meses diciendo que España se rompía", ha dicho. GOBIERNO PROGRESISTA Según Albares, el líder de la oposición "ha estado realizando manifestaciones diciendo que no se podían tener los votos de Junts, pero hoy ha dejado bien claro" lo que ya se sabía y que "había intentado en secreto". "Lo malo no son los votos de Junts, lo que a él no le gusta es que haya un Gobierno progresista en España, que haya un presidente socialista que crea en una Europa abierta y en una Europa solidaria", ha afirmado para asegurar que Feijóo está "nervioso" tras pasar de una "derecha reformista" a ser una "derecha extrema" y pactar con la "extrema derecha". "Ya no sabe si sube, si baja, ya no sabe lo que es", ha asegurado para considerar que "lo que está claro es que ya no sube en votos", y que, por lo tanto, "se está poniendo enormemente nervioso en esta semana crucial". El ministro de Asuntos Exteriores ha asegurado que desde el PSOE no va a "escatimar esfuerzos porque Europa siga siendo ese proyecto, que siempre ha sido, un proyecto democrático, una sociedad abierta, tolerante, solidaria, un proyecto de paz". PALESTINA Y GALLEGO El integrante del Gobierno central ha destacado que los socialistas también quieren la "paz en todo el planeta" por lo que han reconocido al Estado de Palestina para "que la paz vuelva a Gaza y a todo Oriente Medio". "También queremos paz en Ucrania", ha señalado. "Necesitamos eurodiputados socialistas gallegos, más personas comprometidas con su tierra y con su lengua. Para poder hacer realidad esa bandera que yo como ministro de la Unión Europea llevo con fuerza desde hace muchos meses y es que el gallego sea por fin una lengua oficial en Europa", ha afirmado para sostener que "eso no se va a hacer con el Partido Popular, aunque tenga un líder gallego. "Tal vez hable gallego aquí en Galicia, pero cuando llega a Madrid ya se olvida" del gallego y cuando llega a Bruselas yo creo que se avergüenza de él, ya que "con su apoyo tendríamos ya el gallego como lengua oficial en Europa", ha afirmado. Por su parte, José Ramón Gómez Besteiro ha destacado que la presencia en Ferrol sirve para observar "la aportación también de Europa, con un magnífico proyecto como es el de la avenida de As Pías, y que fue "el primer proyecto de humanización de red de carreteras que se benefició de los fondos de recuperación del Gobierno", recordando que esta actuación es para "humanizar una parte importante, una obra que separaba a Ferrol en dos mitades". Por último, el candidato del PSdeG al Parlamento Europeo, Nicolás González Casares, ha insistido en que con la intervención de Feijóo "quedó demostrado que el único voto que sirve para parar a la derecha y a la ultraderecha es el voto socialista" frente a un PP "empeñado en hablar de cosas que no son Europa", ha sentenciado.

