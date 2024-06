PP Madrid pide a hispanos votar "la única alternativa" a Sánchez y rechazar a quien les ve "con paternalismo u odio"

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha pedido a la comunidad hispanoamericana que salgan a votar en las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio a la "única alternativa" frente al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y que rechacen a quienes les "utilizan" en campaña electoral para "generar paternalismo" o "temor y odio". Así lo ha reclamado junto a la 'número 5' del PP al Europarlamento, Alma Ezcurra, en un mítin centrado en la comunidad latina en el que ha reivindicado que "quienes vienen a Madrid son de Madrid", ya sean de "León o de Nicaragua o Guatemala". "Dejasteis vuestra familia, vuestros orígenes y os vinisteis buscando un futuro, y vinisteis a España, y dentro de España elegisteis Madrid. Por eso desde aquí, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento y nuestro compromiso", ha expuesto Serrano. Ha planteado que si en la capital con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida; en la Comunidad con la presidenta, Isabel Díaz Ayuso; y en el conjunto nacional con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; los 'populares' "no han fallado" a los hispanoamericanos, confíen en que "en Europa tampoco se va a fallar", por lo que ha pedido que el próximo domingo "se llenen las urnas de papeletas del PP". Frente a los 'populares' ha situado a una "izquierda en descomposición y fragmentación" con un Sumar que "son los de Podemos, solo que e ahora se visten y se asean un poquito más"; y un PSOE que tiene que afrontar un "gran caso de corrupción" en el Gobierno y las autonomías con "una derivada en el entorno más personal" de Sánchez, su mujer. Asimismo, ha cargado contra una legislatura donde en un año "solo ha habido una ley", la de Amnistía aprobada la pasada semana, que es la "más corrupta de la democracia" y que se basa en "blanquear la corrupción en España" fruto de un "acuerdo entre bandas de corruptos". "Tenemos que ir a votar todos. Este domingo, el 9 de junio, tiene que ganar la decencia y tiene que perder la corrupción de Pedro Sánchez y los chanchullos de su esposa (...) Solo hay una alternativa, no hay otras. Ante el descontento no vale votar lo que nos pide el corazón o las vísceras. La única manera de derrotar de manera clara al PSOE y a Pedro Sánchez es votar al PP", ha remarcado el secretario general de los 'populares' madrileños. EZCURRA REIVINDICA LA "COMUNIDAD DE VALORES" HISPANA Antes de Serrano ha tomado la palabra Alma Ezcurra, quien ha puesto en valor la hispanidad como "comunidad de valores, que tiene una forma alegre y apasionada de vivir, un proyecto común, compartido, integrador". "Esa es la grandeza de nuestra unión y de nuestra comunidad hispana que nada de lo que nos ocurra a ninguno de nosotros, ni a vuestra tierra ni a la nuestra, nos es ajeno", ha planteado para, a continuación, mandar su apoyo a los cubanos y venezolanos. Ha advertido también a los congregados y les ha pedido que "desconfíen" de aquellos que "últimamente siempre tienen la inmigración en la boca" porque buscan "aprovechar" los "anhelos e instintos". "El buenismo y el racismo son el mismo perro con distinto collar y todos hacen lo mismo, aprovecharse de tantas personas que cada día buscan un futuro mejor", ha remarcado.

