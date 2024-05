Illa (PSC) apunta a una mayoría progresista en el Parlament y pide al resto de fuerzas no bloquear

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha constatado este jueves que existe una mayoría progresista en el Parlament de Cataluña tras las elecciones del 12 de mayo y ha pedido al resto de fuerzas políticas no bloquear la constitución de la Cámara y la investidura "con el único objetivo de hacer perder el tiempo a los catalanes". "Ya está bien de bloques, pongámonos a trabajar", ha dicho en un acto del PSC en Manresa (Barcelona) junto a la número 16 de los socialistas catalanes a las elecciones europeas Laura Ballarín y el diputado electo en el Parlament Cristòfol Gimeno. Illa ha vuelto a pedir respeto por la voluntad expresada por los catalanes en las urnas y ha sostenido: "Ni bloqueos ni líos, la realidad del Parlament de Cataluña es rotunda y no se puede enredar". En este sentido, ha reiterado que la posición del PSC respecto a las negociaciones es de "discreción, claridad y coherencia" y ha afirmado que explicarán los acuerdos que alcancen cuando se hayan alcanzado. LEY DE AMNISTÍA En cuanto a la aprobación de la Ley de Amnistía este jueves en el Congreso, Illa ha asegurado que el camino "no ha sido sencillo" y que algunos de sus compañeros del PSOE lo han tenido complicado, según él, y les ha agradecido su confianza para aprobar la norma. Así, tras la aprobación de la amnistía Illa ha defendido una nueva etapa basada en el reencuentro y en la convivencia y que deje atrás "el rencor y la parálisis". ELECCIONES EUROPEAS Por otra parte, se ha referido a las elecciones europeas, las que ha pedido no convertir en un plebiscito: "Las municipales ya tuvieron lugar, las españolas ya tuvieron lugar y las catalanas también han tenido lugar. Ahora lo que tenemos que hacer es decidir qué 720 personas se sientan en el Parlamento Europeo. Además, ha señalado a dos actitudes respecto a las elecciones: la del lema del PSOE, 'Más Europa', que "es la actitud de la confianza y de la esperanza", y la de la extrema derecha. Extrema derecha que, ha dicho textualmente, es peligrosa pero que por sí sola no sería tan preocupante, y ha lamentado que "ha arrastrado a la derecha". LAURA BALLARÍN Ballarín también ha alertado de "una ultraderecha que está creciendo en toda Europa" y que, según ella, está cruzando líneas rojas con discursos violentos. "Y si esto nos preocupa, este avance de la extrema derecha, nos preocupa todavía más cómo la derecha tradicional les está abriendo los brazos, cómo la está blanqueando, cómo les están abriendo las puertas del poder", ha añadido, y ha abogado por una Europa más verde, con una igualdad real, más digital, y que siga avanzando en la transición ecológica. "Queremos una Europa de esperanza contra el miedo y el odio. Queremos una Europa que quiera avanzar y no retroceder", ha concluido.

