El ministro de Exteriores francés acusa a España de buscar "rédito político" con el reconocimiento de Palestina

El ministro de Exteriores de Francia, Stéphane Séjourné, ha acusado este miércoles a los países europeos que recientemente han reconocido a Palestina como Estado --España, Irlanda y Noruega-- de querer sacar provecho político de esta decisión como parte de la campaña electoral de cara a las elecciones europeas. "La cuestión que se nos presenta hoy, y se lo he dicho de manera muy clara a mis homólogos españoles e irlandeses, es cuál será el día de mañana tras la cuestión del reconocimiento. ¿Cuál es la utilidad diplomática?", se ha preguntado el ministro en el Senado francés. En este sentido, ha asegurado que "Francia no adopta un posicionamiento político", sino que "busca soluciones diplomáticas a la crisis". "Decidme exactamente qué ha cambiado el reconocimiento español en la situación de Gaza al día siguiente. Nada", ha sentenciado frente a los senadores. Séjourné ha reiterado que París está a favor de la solución de dos estados y ha puesto el ejemplo de que está colaborando con los socios de la región en el Consejo de Seguridad de la ONU, que tiene pendiente examinar una propuesta de resolución de Argelia para condenar los recientes ataques contra Rafá. La dureza de los ataques israelíes en Gaza ha despertado un sentimiento de apoyo a la población palestina, materializado en algunos casos en el reconocimiento del Estado palestino por parte de potencias internacionales a pesar de la contundente respuesta de Israel, que ha amenazado con consecuencias. MACRON PIDE REFORMAS ESENCIALES A PALESTINA Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha pedido en una llamada al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, que lleve a cabo "reformas esenciales" dentro de las instituciones con vistas a reconocer al Estado de Palestina. El mandatario francés ha expresado a Abbas su apoyo a "una Autoridad Palestina reformada y fortalecida, capaz de ejercer sus responsabilidades en todos los territorios palestinos, incluida la Franja de Gaza, en beneficio del pueblo palestino". Macron ha reiterado así el "compromiso" de París de "trabajar para construir con sus socios europeos y árabes una visión común de paz que ofrezca garantías de seguridad para palestinos e israelíes e incluya una perspectiva de reconocer al Estado de Palestina en una dinámica útil". Por otro lado, ha enviado "sus más sinceras condolencias al pueblo palestino por el intolerable coste humano" de la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza y después de "una nueva tragedia" como la del campo de desplazados en Rafá en la noche del domingo, que se saldó con al menos 45 muertos. "Ambos presidentes pidieron el cese inmediato de la intervención militar israelí en Gaza, tal y como pide la Corte Internacional de Justicia (CIJ). No hay hoy ninguna zona segura en Rafá", ha resaltado el Elíseo en un comunicado. Macron también ha subrayado la determinación de Francia de trabajar con Argelia y sus socios en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que se apruebe una resolución sobre los últimos acontecimientos en Rafá. El mandatario francés ya dijo en la víspera que estaba "totalmente dispuesto" a reconocer al Estado palestino --como han hecho España, Noruega e Irlanda--, si bien aseguró que este paso debe darse "en un momento útil" y de consenso entre los principales actores regionales en Oriente Próximo, incluido Israel.

