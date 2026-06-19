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El alcalde de Sevilla (PP): "La prioridad nacional no se puede aplicar, es ilegal"

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Sevilla, 19 jun (EFE).- El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha asegurado que la 'prioridad nacional' en el acceso a las ayudas públicas y servicios sociales propugnada por Vox no se puede aplicar porque es "ilegal" y ha dicho que "habrá que ver" qué han firmado sus compañeros de partido en las comunidades en las que han pactado con el partido de Santiago Abascal.

En declaraciones a Onda Cero Sevilla, Sanz, preguntado por si la aplicaría en Sevilla si se lo exige Vox, con el que tiene un acuerdo de gobierno para sacar adelante los presupuestos, ha asegurado que "la prioridad nacional no se puede aplicar, es ilegal".

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"No hay nada que aplicar. Mientras yo sea alcalde de Sevilla, independientemente de la nacionalidad de cualquiera que viva en Sevilla, todo el mundo tendrá los mismos derechos", ha recalcado.

Sobre si esta opinión le distancia de otros compañeros de partido, ha enfatizado que "tal como se plantea, es totalmente ilegal, no es constitucional, con lo cual no hay nada que aplicar".

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Al referirse a los acuerdos alcanzados en comunidades como Extremadura, Aragón o Castilla y León, ha señalado: "Habrá que ver lo que firman, habrá que ver los matices, habrá que ver la redacción de esos acuerdos que se firman".

El pasado mes de mayo el grupo municipal del PP ya rechazó en el pleno del Ayuntamiento una iniciativa de Vox sobre la 'prioridad nacional'.

En la actualidad, tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo, el PP está negociando con Vox un acuerdo para poder investir a Juanma Moreno presidente de la Junta de Andalucía, negociaciones en las que Vox está poniendo encima de la mesa la 'prioridad nacional'. EFE

fcs/ja/aam

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