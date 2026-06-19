Rafa Jódar se baja del torneo de Eastbourne

Londres, 19 jun (EFE).- El tenista español Rafa Jódar, número 23 del ránking ATP, no jugará el torneo de Eastbourne, que se disputa sobre hierba, por unos problemas del músculo abdominal que le hicieron bajarse de Queen's a comienzos de semana.

La Asociación de Tenis de Gran Bretaña (LTA, por sus siglas en inglés) confirmó a EFE que Jódar tomó la decisión este viernes de no disputar el torneo.

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La lesión del madrileño, que iba a disputar sus primeros torneos como profesional en esta superficie, pone en duda la participación en Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, que comienza el 29 de junio en la capital británica.

Jódar, de 19 años, iba a debutar en Queen's el pasado martes ante el peruano Ignacio Buse, pero tras no aparecer en la pista de entrenamiento que tenía asignada en la mañana del lunes decidió retirarse de la competición.

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A causa de la dolencia, el madrileño tampoco podrá participar en Eastbourne, de categoría 250, por lo que llegará a Wimbledon, donde será uno de los cabezas de serie, sin haber disputado ningún partido oficial en hierba. EFE