El jefe de personal de ADIF dice que contrató con la empresa vinculada al caso Koldo porque garantizaba el suministro

El Director General de Gestión de Personas de ADIF, Michaux Miranda Paniagua, ha explicado este jueves desde el Senado que el contrato que se realizó desde su departamento con la empresa vinculada a la trama Koldo se realizó porque Puertos del Estado ya había adquirido mascarillas previamente con ellos y los aviones estaban saliendo para España, algo que, según ha dicho, garantizaba el suministro de este material sanitario. Ante preguntas de los grupos en su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del caso Koldo, este alto cargo de Transportes ha ido desgranando el proceso de contratación con la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a esta trama. En este contexto, ha explicado que cuando el Ministerio de Transportes traslada a ADIF la orden ministerial en la que le instaba a adquirir material sanitario para el Grupo Fomento y la empresa en particular, desde su departamento se ponen en contacto con diversas entidades como INGESA, Interior o Puertos del Estado para que le trasladen sus proveedores y solicitan cuatro ofertas para proceder al contrato de mascarillas. En este momento, según ha explicado, la presidenta de ADIF de aquel momento, Isabel Pardo de Vera, le indica que una de las principales premisas para gestionar los contratos de ese momento era que aseguraran el suministro de mascarillas. LA EMPRESA EN CUESTIÓN Sobre el criterio para contratar las mascarillas con la empresa vinculada a la trama Koldo, Michaux Miranda ha explicado que desde Puertos del Estado le comunican que están saliendo los aviones con mascarillas desde China con destino a España. "Dado que lo que habría que primar era el suministro, eso era una garantía de que tenían capacidad técnica y económica para garantizar la entrega de las mascarillas. Además de una cuestión de eficacia y eficiencia, en el sentido de que las mascarillas de esta empresa para Puertos del Estado y para ADIF venían en los mismos aviones, eso facilitaba la logística y el tema de las aduanas", ha agregado Miranda. Al ser preguntado por la senadora de UPN, María del Mar Caballero, si tuvieron que poner el 50% de aval, el Director de Gestión de ADIF lo ha calificado de bulo, aunque ha reconocido que la empresa vinculada a la trama de Koldo sí que solicitó un anticipo. Sin embargo, Miranda ha admitido que hubo una discusión interna dentro de su departamento por si la orden ministerial les habilitaba para proceder a ese anticipo. "Consultamos con el Ministerio y nos dijo que conceptualmente sí que estaba avalado", ha continuado. En cualquier caso, Miranda ha precisado que pese a que le permitía la orden ministerial, su departamento decide que, para "garantizar mejor los recursos públicos", lo que hacen es una "carta irrevocableen una transferencia bloqueada" "Es decir, se hace una transferencia desde ADIF hacia la empresa, pero la cuenta queda bloqueada hasta que ADIF no dé una orden de que se ha cumplido el contrato en sus justos términos y, por tanto, se liberará", ha explicado. HABLÓ CON ROTAECHE Asimismo, Michaux Miranda ha detallado que su contacto con la empresa vinculada a la trama Koldo es Iñigo Rotaeche, al que ha definido como director general, que fuera la persona con la que habló para iniciar la tramitación del contrato. En cuanto a su contacto con el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, el Director de Gestión de Personas ha reconocido que sí que le conocía de nombre y que habló por teléfono con él "una o dos veces" en el período que estuvo en el Ministerio. Eso sí, ha querido "dejar claro" que posteriormente sí que no ha tenido ningún contacto con él una vez que deja de ser asesor de Ábalos ante las informaciones que dicen que le pidió que metiese a su sobrino en ADIF.

