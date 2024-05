Abascal pregunta a Sánchez hasta dónde llegará con Argentina:"¿Va a declararle la guerra?"

Madrid, 22 may (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de hacerse la víctima con su "relato falsario" y, tras recalcar que él "no es España", le ha preguntado que hasta dónde va a llegar para defender a su mujer, Begoña Gómez.

"¿Va a declarar la guerra a Argentina?", ha preguntado Abascal a Sánchez durante la comparecencia ante el pleno del Congreso del presidente, a quien ha acusado de orquestar un "ataque diplomático político y económico" contra Argentina después de que el presidente de este país, Javier Milei, llamara "corrupta" a su mujer en la convención anual de Vox en Madrid.

Ha enmarcado la retirada del embajador español en Buenos Aires en una "operación de manual" diseñada por la "tiranía" de Iberoamérica integrada en el Grupo de Puebla, del que ha dicho que Sánchez es un "títere", y ha subrayado que está alentando esta crisis ayudado por el kirchnerismo enfrentado a Milei.

Y le ha preguntado: "¿hasta dónde va a llevar su ataque diplomático para defender a su consorte si no le piden perdón? (...) ¿va a romper relaciones diplomáticas con Argentina o va a declarar la guerra a Argentina? ¿cuándo va a parar?".

Según Abascal, Sánchez se pone "muy bravo" con Mieli, pero mientras que mantiene sus alianzas con los aliados del líder ruso, Vladimir Putin, al tiempo que le ha recordado que ante la guerra de Rusia en Ucrania se ha limitado a llamar a consultas al embajador de España que "aún sigue en Moscú".

"La guerra no le preocupa tanto como las referencia de un dirigente a su esposa", ha ironizado y le ha recriminado además la "alfombra roja" que se le puso al presidente colombiano, Gustavo Petro, después de acusar a España de ser un "país esclavista".

El presidente de Vox ha achacado además el retiro de cinco días de Sánchez a que no soporta las críticas de la oposición y le acusado de regresar "lloriqueando como una plañidera", inventado un "relato falsario de que la derecha y la ultraderecha le lanzan insultos".

Según ha dicho, el presidente del Gobierno trata de "deslizar" y "demonizar" con sus "insultos permanentes" a los tres millones de votantes de Vox.

Le ha criticado que, después de esto, se atreva a hablar de "violencia política" e, incluso, ha acusado al Gobierno de haber "ejercido violencia física" contra la oposición de Vox al permitir el Ministerio de Interior que "extremistas" lancen "adoquines" en los actos de su partido.

"No se atreva a hablar de violencia política", le ha espetado y le ha vuelto a decir: "Usted no es el rey y su señora no es una institución del Estado. Usted no es España y las instituciones no le pertenecen".

Tras la intervención de Abascal ha pedido la palabra desde su escaño el portavoz del PSOE, Patxi López, para pedir a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que ordene la retirada del diario de sesiones de expresiones del líder de Vox como haber llamado "títere" a Sánchez.

"No podemos permitir que un defensor de la dictadura insulte de esta manera a un presidente democrático", ha subrayado López, a lo que Armegol ha respondido que revisará el discurso de Abascal.

Entonces, ha pedido la palabra la portavoz de Vox, Pepa Millán, para indicar que López les ha llamado defensores de la dictadura y pedir a su vez que se retiren esas palabras del diario de sesiones, sin que Armengol añadiera nada al respecto, salvo pedir al portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, que comenzara su intervención en la tribuna. EFE

bgo/flc/jlg