El PP llevará de nuevo al Congreso el giro sobre el Sáhara para que se revoque el "posionamiento unilateral" de Sánchez

El PP llevará al Pleno del Congreso de los Diputados una moción por la que se pedirá nuevamente a la Cámara que se pronuncie respecto a la postura del Gobierno sobre el Sáhara y le pida que dé marcha atrás en su respaldo al plan de autonomía propuesto por Marruecos para la antigua colonia española. Esta es una de las cuestiones concretas incluidas en la moción resultado de la interpelación a la que el PP sometió al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, esta semana y en la que le afearon la política exterior del Gobierno. El texto presentado por los 'populares', al que ha tenido acceso Europa Press, consta de ocho puntos que, con mucha probabilidad serán votados por separado y no en su conjunto para tratar de concitar el mayor respaldo posible entre los diputados. UN FOCO DE DERROTAS La revisión de la posición sobre el Sáhara ya ha provocado al PSOE varias derrotas en el Congreso, pues ni Sumar ni sus aliados parlamentarios nacionalistas e independentistas la aceptan. En concreto, el PP quiere que desde el Congreso se inste a "recuperar la posición histórica de neutralidad activa de España respecto al contencionso del Sáhara Occidental, rechazando así y dejando sin efecto el posicionamiento unilateral adoptado por el presidente del Gobierno en marzo de 2022". Los 'populares' se refieren con ello a la carta de Sánchez al rey Mohamed VI en la que sostiene que el plan de autonomía es "la base más seria, creíble y realista" para resolver el conflicto y recuerdan en la exposición de motivos que en el cambio de postura "no fue tenido en cuenta ni el Consejo de Ministros ni el Congreso de los Diputados". Asimismo, y en línea con la nueva etapa en la relación que abrió este posicionamiento y a la declaración conjunta que se acordó en abril de 2022, quieren instar al Ejecutivo a "hacer público el calendario acordado con Marruecos en el que se establezca la fecha de reapertura de la aduana comercial en Melilla y la apertura de la de Ceuta". SISTEMAS ANTIMISILES PARA UCRANIA Por otra parte, los de Alberto Núñez Feijóo también quieren que se reclame al Gobierno que cumpla "con el compromiso adquirido con la OTAN de invertir en Defensa hasta llegar al 2% del PIB en 2030" y que reitere "la condena de la invasión rusa en Ucrania" y envíe "la ayuda militar solicitada de acuerdo con nuestros aliados de la UE, especialmente sistemas de defensa antimisil Patriot, munición de artillería y tanques Leopard". En otro orden de cosas, también sostienen que el Congreso reafirme su postura "respecto a la solución de los dos Estados encaminada a acabar con el conflicto en Oriente Próximo, adoptada en la proposición no de ley de 18 de noviembre de 2014". Dicha propuesta, aprobada por amplia mayoría tanto con apoyo del PP como del PSOE, animaba al Gobierno a reconocer el Estado palestino. Asimismo, el PP pide que el Gobierno dé a conocer "la posición negociadora" que tiene "con Reino Unido respecto a Gibraltar, en el marco de las negociaciones con la Comisión Europea, como consecuencia del Brexit", en referencia al acuerdo que se negocia y que regulará las relaciones del Peñón con los Veintisiete. Por último, de prosperar la moción del PP, desde el Congreso también se reclamará al Ejecutivo que condene "las violaciones cometidas en contra de los Derechos Humanos, la democracia, la libertad y el Estado de derecho por las dictaduras de América Latina, especialmente en Cuba, Venezuela y Nicaragua". Y en línea con este punto que exija en todos los foros internacionales "la celebración de elecciones libres y justas en Venezuela, con presencia de observadores internacionales y condicionando la revisión de sanciones en el marco de la UE que se han llevado a cabo en esos términos".