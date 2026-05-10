José Ballesta, el académico que dejó la universidad para dedicarse a Murcia

Murcia, 10 may (EFE).- El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha fallecido este domingo a los 67 años, tras más de dos años en tratamiento contra un cáncer que no impidió que continuara su agenda pública hasta sus últimos días.

Catedrático de medicina, exrector de la Universidad de Murcia y político, abandonó las aulas hace veinte años de la mano del entonces presidente autonómico Ramón Luis Valcárcel para formar parte de la candidatura del PP a la Asamblea Regional en 2007, y fue miembro del gobierno murciano en dos ocasiones, primero como consejero de Obras Públicas y, después, como portavoz y titular de Empresa e Investigación.

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El alcalde llevaba desde principios de 2024 en tratamiento por un cáncer de colon, una enfermedad que siempre trató con enorme discreción. De hecho, nunca llegó a comunicar oficialmente su dolencia y mantuvo su actividad al frente del consistorio, de la que solo se apartó de manera puntual en un par de ocasiones, y por breves periodos de tiempo.

Gran aficionado al baloncesto y hombre de profundas creencias religiosas, José Ballesta fue alcalde de Murcia entre 2015 y 2021 y, posteriormente, desde las últimas elecciones municipales de mayo de 2023, que ganó con mayoría absoluta.

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En los dos años transcurridos desde el diagnóstico, Ballesta ha participado en actos públicos hasta hace escasamente unos días: su última aparición fue el pasado 30 de abril, cuando presidió el pleno municipal de ese mes, en el que estuvo unas dos horas antes de ausentarse de la sala.

Semanas antes, con motivo de la Semana Santa y las Fiestas de Primavera, había mantenido también una intensa actividad, asistiendo a gran número de procesiones y desfiles durante las fiestas, tras las cuales redujo notablemente su presencia pública.

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Ballesta era doctor en Medicina y Cirugía y catedrático de Biología Celular por la Universidad de Murcia, de la que fue rector de 1998 a 2006. Antes había sido vicerrector de Investigación e Infraestructuras (1992-1994).

Tras su paso por el máximo órgano de gobierno de la universidad pública, dio el salto a la política como diputado en la Asamblea Regional y consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, una cartera que ocupó hasta 2011.

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Después, entre 2011 y 2014, fue consejero de Universidades, Empresa e Investigación y portavoz del Gobierno regional, desde donde pasó a su candidatura a la alcaldía de Murcia capital, a la que llegó por primera vez tras las elecciones de mayo de 2015, relevando al también popular Miguel Ángel Cámara.

Obtuvo entonces 12 concejales, a tres de la mayoría absoluta, lo que le obligó a pactar con Ciudadanos, una situación que se repitió en las municipales de 2019, en las que logró 11 representantes, pactando de nuevo con el partido naranja.

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Fue una etapa de gobierno complicada que acabó con una moción de censura planteada por el PSOE y apoyada por los que fueran sus socios de gobierno que lo apartaron de la alcaldía en 2021.

No obstante, recuperó el cargo en las municipales de mayo de 2023, en esa ocasión, con mayoría absoluta, con la que ha venido gobernando hasta ahora.

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Entre los proyectos impulsados durante sus tres mandatos, destacan algunos como la peatonalización del paseo de Alfonso X El Sabio, la recuperación del entorno urbano del río Segura con el proyecto Murcia Río, la finalización de la segunda fase de las obras de recuperación de la Cárcel Vieja, la apertura al público del centro de interpretación de la muralla árabe “Madina Mursiya”, o el inicio de la restauración del Castillejo de Monteagudo.

En esta legislatura, la apuesta por la recuperación del patrimonio histórico y natural habían sido ejes centrales de su política, con el inicio de las obras de proyectos como la recuperación del yacimiento de San Esteban o la creación del nuevo parque metropolitano de Barriomar, que no podrá ver ejecutados.

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También en estos años se ha volcado con la participación en todo tipo de eventos culturales, festivos y de reivindicación de la ciudad, como los del 1.200 aniversario de su fundación, manteniendo una amplísima agenda pública a pesar de su enfermedad. EFE

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