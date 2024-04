PSOE no descarta tomar medidas para denunciar el "despropósito político y jurídico" de la comisión del PP en el Senado

El Partido Socialista ha avanzado que no descarta "tomar medidas" para denunciar el "despropósito político y judicial" en la comisión de investigación del Senado impulsada por el PP sobre las ramificaciones del caso Koldo, después de que se hayan establecido las primeras comparecencias para el día 22 de abril con el exasesor del ministro José Luis Ábalos y el 24 para el líder del PSC, Salvador Illa. Así lo ha anunciado el secretario general y portavoz adjunto del PSOE en Senado, Alfonso Gil, este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación, en las que, además, ha denunciado que el PP "busca entorpecer y enredar" con la comisión. Gil ha señalado que el letrado de la comisión de investigación del caso ha emitido una nota en la que cita que el plan de trabajo del PP "extralimita" el objeto de la comisión de investigación sobre este caso. "Aunque sobrepasaban los límites, lo han aprobado, por lo que no dudo de las peores intenciones de este Partido Popular que lo que quiere es enredar", ha indicado el dirigente socialista. El portavoz adjunto del PSOE en el Senado ha lamentado el "espectáculo dantesco" del PP en el Senado que, ha dicho, quiere convertir a la Cámara Alta en "una terminal de la sede de Génova". Además, Gil ha valorado como "negativo" que el candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, comparezca en la comisión el 24 de mayo, en plena precampaña electoral. "Los periodos electorales no son el mejor momento ni el más adecuado para las comisiones de investigación", ha opinado. Previamente, el PSOE ya había denunciado que el letrado de la comisión de investigación ha emitido una nota en la que cita tres párrafos del plan de trabajo del PP que se extralimitan del objeto de la comisión de investigación sobre las ramificaciones del caso Koldo. Fuentes socialistas aseguran que el letrado había hablado de borrar esos párrafos. También señalan que la única forma de continuar era aprobar en Pleno un nuevo objeto de comisión y empezar de cero. Asimismo, estas mismas fuentes aseguran que el PP ha forzado la aprobación de su plan de trabajo con sus comparecientes para "no perder el tiempo".