El Parlamento de Baleares constituye este martes la comisión de investigación del caso Koldo que presidirá Vox

El Parlament constituye este martes la comisión de investigación que tiene que analizar los contratos que el Govern balear hizo con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, que está siendo ahora investigada por la Audiencia Nacional, para la compra de millones de mascarillas en los primeros meses de la pandemia de coronavirus. El órgano, que se constituirá a las 09.30 horas, justo antes del pleno, estará presidido por Vox, con el apoyo del PP, y no se detendrá en la compra de mascarillas en los primeros meses de la pandemia y que resultaron inutilizables, sino que se extenderá a la posterior reclamación y analizará las gestiones realizadas tanto por el Govern de Francina Armengol como por el actual que preside Marga Prohens. La comisión la presidirá, con toda probabilidad, la diputada de Vox María José Verdú. Lo hará gracias al apoyo del PP, que ya adelantó que consideraba justo y conveniente que presidiera el órgano quien propuso e impulsó su creación. Respecto al resto de miembros, ampliado de los habituales 13 a 16 también a instancias de Vox, la comisión contará con siete representantes del PP --José Luís Mateo (portavoz), Cristina Gil, Isabel Borràs, Mauricio Rovira, María Salomé Cabrera, Margalida Durán y Jacobo Varela--; cinco del PSIB --Iago Negueruela (portavoz), Carles Bona, Marc Pons, Mercedes Garrido y Pilar Costa--, dos de Vox --María José Verdú en la presidencia y Patricia de las Heras-- y uno de MÉS per Mallorca, que será Lluís Apesteguia, y otro en representación del Grupo Mixto, que será el diputado de Més per Menorca Josep Castells. El martes está previsto que, además la elección de la presidencia, se escojan igualmente el resto de miembros de la Mesa. Como primeras tareas, tras la primera reunión, sin fecha todavía, la Mesa dará a los grupos un plazo de entre 10 y 15 días para que presenten sus propuestas de trabajo y su lista de comparecientes. En cuanto a esto último, Vox ya adelantó que propondrá llamar a la expresidenta del Govern, Francina Armengol, y que la posibilidad de citar a miembros del actual Ejecutivo, incluida Marga Prohens, se decidirá si resultan oportunas para esclarecer todos los hechos. Por parte del PSIB, el portavoz en el Parlament, Iago Negueruela, adelantó que pedirán la presencia del 'popular' Miguel Tellado.