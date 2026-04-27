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Ademar quiere inundar de latidos León en su 70 aniversario

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León, 27 abr (EFE).- El CD Ademar quiere inundar de latidos la capital leonesa con motivo de la celebración de su 70 aniversario, que incluirá nueva equipación y logo, así como la disputa de un partido en la plaza Mayor -primer lugar donde disputó sus encuentros el equipo- y la elección de su siete ideal histórico.

Intentando aunar la imagen de un balón de balonmano y un corazón, bajo el lema '70 años latiendo juntos', el club deportivo leonés más laureado con títulos de Liga ASOBAL, Copa del Rey, Copa ASOBAL o dos Recopas de Europa, quiere desarrollar un amplio programa de actividades y eventos que concluirá al finalizar la próxima campaña 2026-27.

En la presentación realizada este lunes en el Ayuntamiento de León, el alcalde José Antonio Diez (PSOE) recalcó que el club forma parte de la "identidad de la sociedad leonesa, representa con sus valores la defensa de lo leonés: garra, lucha constante y permanente, estar, resistir y nunca rendirse".

El conjunto ademarista, que iniciará los actos el próximo 19 de mayo con la cena habitual con empresas patrocinadoras, instituciones y medios de comunicación, también tiene previsto realizar una exposición retrospectiva en la sede del Ayuntamiento, con material gráfico y fotográfico -que pueden donar los aficionados-, así como equipaciones y trofeos a lo largo de su historia.

El presidente del club, Cayetano Franco, que cumple trece años en el cargo, también solicitó del Ayuntamiento que otorgue una rotonda conmemorativa al equipo, donde se instalaría un monumento que se realizará previo concurso de ideas.

En la parte social, se realizará un reconocimiento a los 70 socios más antiguos del club -formado inicialmente por exalumnos del Colegio Maristas de León-, así como a los socios que este año cumplan precisamente su 70 aniversario.

Además, el equipo pretende que Loterías del Estado y ONCE puedan incluir en alguno de sus sorteos la efemérides que celebra el Ademar.

Franco también anunció la creación de un equipo del Ademar, con la colaboración del grupo SOLTRA, que participará en la próxima edición de una Liga Inclusiva que pondrá en marcha ASOBAL y, como colofón, los aficionados podrán elegir en votación a través de las redes sociales el siete ideal en las siete décadas de historia del club leonés.EFE

fps/aam

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