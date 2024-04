Rego espera que el borrador de la Ley de Juventud vea la luz en un año tras el proceso participativo

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha mostrado su deseo de que en el plazo estimado de un año se puedan iniciar los trámites para presentar el borrador de la primera Ley de Juventud. "No tendría que demorarse más allá de un año, aproximadamente", ha dicho desde Guadalajara. "Estamos trabajando en el plan normativo y con el proceso participativo y queremos que sea la juventud la que hable, participe y determine cuáles son los ejes que tienen que vertebrar este borrador de ley", ha señalado tras apuntar que "lo perfecto" sería tratar de trabajar los próximos meses en ese proceso participativo. En todo caso, la titular de la cartera de Juventud, que se encuentra esta tarde en la capital alcarreña participando en la apertura de la XXV Escuela de la Juventud del sindicato CCOO junto a su líder nacional, Unai Sordo, ha abundado en la idea de que tiene que ser un debate amplio de la juventud del país, tanto la organizada como la que no, de ahí haya remarcado la complejidad que eso conlleva. RECONOCE EL TRABAJO DE CCOO Rego ha destacado también el trabajo que se realiza desde sindicato en materia de juventud, recordando que el Gobierno ya está impulsando una primera ley que plantea "la participación política con el debate de los jóvenes como sujetos protagonistas y la reivindicación de sus derechos económicos". Para la titular nacional de Juventud e Infancia, es muy importante que la política que se haga en este área salga de los propios jóvenes del país, y "ahí situamos la elaboración de este borrador de ley", ha subrayado, a la par que ha insistido en que saldrá a luz tras pasar un proceso participativo. "Tendrá que ser un debate abierto a la juventud", ha remarcado, tomando nota de cómo se ha elaborado el propio el documento de la juventud del sindicato CCOO y sus conclusiones, ya que cree que ello enriquecerá "muchísimo" la línea de trabajo del Ministerio de Juventud e Infancia. Tras agradecer al sindicato CCOO la invitación para participar en este acto, Rego ha apuntado que lo que se hable en esta escuela de juventud del sindicato es también un proceso de participación "muy interesante" para la elaboración de propuestas desde otros frentes político-sindicales. Por ello, ha agradecido a la juventud el trabajo de "participación activa" que ha realizado a lo largo de todo el año y ha puesto en valor la importancia que tienen los jóvenes en el sindicalismo de clase, no solo para reivindicar sus condiciones de trabajo sino también sus condiciones de vida. Por último, ha dicho que tomará nota de todo ello, asegurando que le resulta "bastante inspirador" el trabajo que se realiza desde esta escuela de cara precisamente al impulso que quiere dar el Gobierno a la Ley de Juventud. SORDO CRITICA LA INCERTIDUMBRE Y LA PRECARIEDAD DE LOS JÓVENES Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, se ha referido al documento elaborado por más de mil jóvenes de CCOO, destacando del mismo, cómo la juventud trabajadora sigue teniendo una percepción de que su vida transcurre entre la incertidumbre y la precariedad laboral y vital. "Se habla mucho de la gente joven, a veces, sin escucharla", ha criticado. El documento también recoge que hacen falta más reformas favorables a la juventud trabajadora y más tiempo para que cobren toda su potencialidad algunas de los cambios que se han hecho, y que la mejora de las condiciones laborales no sirve por sí sola para sacar a la gente joven de la sensación de precariedad e incertidumbre, pues hay elementos que están determinando dicha precariedad y ese es "el disparatado precio" de la vivienda en España. Por eso, cree que "no habrá política de igualdad suficientemente útil que no vaya acompañada de una política ambiciosa que garantice el acceso, a precios razonables, de los trabajadores jóvenes a la vivienda". "No es de recibo que en este país, para pagar un alquiler o una hipoteca, la gente joven tenga que dejar más de la mitad de su sueldo, ni que a los 30 años, solo el 25% de las personas trabajadoras se las pueda considerar emancipados, y esto no se puede asumir como algo normal", ha subrayado. Por último, ha apuntado que lo que hace falta ahora es mejorar las condiciones vitales de la juventud. "Para eso se tienen que poner en marcha parques de vivienda pública con protección oficial y precios tasados, movilización de vivienda vacía y topar los precios de los alquileres", ha concluido. Durante todo el fin de semana, jóvenes de Comisiones Obreras abordarán temas clave que atañen a las condiciones materiales y sociales, empezando por el problema del acceso a la vivienda y los efectos de la especulación, pasando por la emergencia climática y las transiciones que supone la fiscalidad o el mito de la meritocracia.