Abascal (Vox) afirma que PNV, Bildu y PSE son "absolutamente cómplices de la inseguridad que se vive" en Euskadi

El presidente Vox, Santiago Abascal, ha advertido este viernes en Bilbao del aumento de la "inseguridad" en las calles de Euskadi y ha denunciado que PNV, Bildu y PSE son "absolutamente cómplices" de esta inseguridad que se vive en el País Vasco. Asimismo, ha destacado que el 'efecto llamada' provocado por las políticas sociales del Gobierno Vasco hace que, "entre otras cosas, la RGI hoy beneficie en un 50% a los extranjeros". Un amplio despliegue de la Ertzaintza, con cerca de una veintena de furgonetas de la Brigada Móvil y un centenar de agentes provistos de cascos y dotados de material antidisturbios, ha impedido que se registraran incidentes este viernes por la tarde en un mitin de Vox celebrado en el barrio bilbaíno de San Francisco. El dispositivo policial ha acordonado la plaza Corazón de María, que ha reunido a dos centenares de simpatizantes de Vox, cortando el tráfico rodado y ha obligado identificarse a todas las personas que accedían a la misma. Al margen de algunos pitidos por parte de personas concentradas y música a gran volumen emitida desde una vivienda de la plaza para boicotear el acto político, éste se ha podido desarrollar con normalidad. El presidente Vox, Santiago Abascal, ha destacado que su primer acto de la campaña electoral vasca se celebra en un barrio "popular" de Bilbao, como el de San Francisco, donde una de las principales preocupaciones de muchos de sus vecinos es la "inseguridad, como lo es de un 30% de los bilbaínos, que sitúan la inseguridad como el principal de los problemas". Además, ha resaltado que Bizkaia "ha visto durante el último año aumentar en un 100% los robos con violencia, mientras la Comunidad autónoma vasca ha visto aumentar en el último año en un 200% las violaciones". "La seguridad es un problema principal de los vascos. Es una verdad de la calle, es una verdad de la gente y no está en el debate político", ha criticado. En este sentido, ha denunciado que este problema no está en el debate público porque los principales partidos del País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, Bildu y el Partido Socialista de Euskadi, son "absolutamente cómplices de la inseguridad que se vive en las calles vascas". Según ha indicado, la principal aportación a la seguridad por parte de Bildu es "desarmar a la policía autonómica vasca". "Es algo que querían desde siempre. Ellos han vivido muy cómodos, otorgando el monopolio del uso de la fuerza a una mafia que les ha protegido y que les ha convertido en una casta privilegiada", ha señalado. "Ahora nos dicen que van a quitar las armas a todos estos ertzainas que protegen a la gente, a todos estos ertzainas que también padecieron la violencia y que fueron asesinados precisamente a manos de aquellos a los que Bildu todavía defiende, porque no los condenan", ha subrayado. Por ello, ha manifestado que Vox está "con la verdad de la calle, con todos esos vascos que viven la inseguridad como uno de sus principales problemas y por eso estamos aquí". "Estoy en este barrio para hablar con claridad de esos problemas que nadie denuncia", ha agregado. INCIDENTES CON 'MANTEROS' Preguntado por los incidentes registrados este pasado jueves en Bilbao cuando 'manteros' y algunos ciudadanos se enfrentaron a la Policía local por requisar material falsificado a los vendedores ambulantes, Abascal ha manifestado su apoyo a los comerciantes, a todos aquellos que pagan sus impuestos y "a todos aquellos que para salir adelante cumplen con todos los requisitos, pagan todos los impuestos que la administración exige, asumen todas las trabas burocráticas y que ven cómo hay una competencia desleal, cometida en este caso por aquellas personas que están al margen de la ley". Según ha señalado, esto tiene "mucho que ver con el 'efecto llamada' provocado por las políticas sociales del Gobierno Vasco, que hace que, entre otras cosas, la RGI hoy beneficie en un 50% a los extranjeros". "Sabemos que hay muchos vascos necesitados, muchos vascos con problemas sociales, a los que no les llegan las ayudas porque les dicen que tienen 'arraigo social' y les condenan a vivir con sus padres, con sus familias y a no tener un futuro. Mientras, queremos llenar Bilbao, Bizkaia y el País Vasco de una inmigración ilegal que, en muchos casos, por desgracia, no se adapta", ha finalizado.