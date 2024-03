En libertad, con medidas de control, siete de los líderes de la red que explotaba a menores en Madrid

La jueza de Instrucción número 8 de Madrid ha dejado en libertad provisional a siete de los investigados en el marco de la operación Sana que cumplían prisión preventiva desde que se destapó hace dos años la presunta red de explotación a menores tuteladas de la Comunidad de Madrid. Así consta en un auto dictado el pasado lunes, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la magistrada acuerda su puesta en libertad a instancias de la Fiscalía y la letrada de la Comunidad de Madrid ante la posible demora a la hora de que se dicte el auto de apertura de juicio oral. Se trata de los procesados cuya solicitud de pena sería la más grave conforme a los hechos de los que se les acusa. No obstante, aún permanecen en prisión preventiva algunos de los principales cabecillas de la supuesta trama. Se les deja libres con varias medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer ante el juez cada quince días. De igual modo, se les prohíbe aproximarse a menos de 500 metros de las testigos protegidas, medida que será controlada mediante la instalación de dispositivos telemáticos de control. PROCESAMIENTO La jueza acordó en julio cerrar la causa contra 25 procesados ante la existencia de indicios de delitos de prostitución de persona menor de edad, abuso (ahora agresión tras la reforma) sexual a menor de 16 años y con penetración, de detención ilegal, contra la salud pública y producción de pornografía. Las actuaciones penales se incoaron en virtud de una denuncia interpuesta por la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM). Ahora, las partes personadas tendrán que presentar a la jueza sus respectivos informes de conclusiones provisionales para determinar si se abre juicio oral o se archiva el caso. Algunas de las víctimas eran tuteladas en centros de menores de la Comunidad de Madrid. Una de las chicas manifestó en su declaración que el centro de menores no le ofreció un programa para desintoxicarse a pesar de que manifestó a los educadores que estaba "enganchada" a la base, un derivado de la cocaína. Entre los propuestos a ir a juicio, figura Sandy Antonio C.C, apodado 'El Chuky' y miembro de la banda de los Dominican Dont Play, quien fue detenido en 2022 por el asesinato de un joven en Usera. También figura entre los procesados, uno de los presuntos cabecillas de la trama; Ronaldo Antonio M.C., alias 'El Kalifa'. La instructora levantó la imputación al rapero S.F., un conocido 'youtuber' detenido al inicio de las pesquisas policiales por presuntamente captar a las menores utilizando su música. También acordó archivar el caso respecto a 18 de los 41 investigados al considerar que no hay indicios suficientes para seguir las actuaciones. PROSTITUCIÓN INFANTIL La trama de prostitución destapada en enero de 2022 se saldó con 37 detenidos, ingresando ocho de ellos en prisión preventiva. Entre los arrestados figuraba el citado rapero, ya exonerado en la causa. Según la investigación policial, miembros de la trama, algunos de bandas latinas, enganchaban a las chicas presuntamente al consumo de cocaína base para "venderlas a toxicómanos" en narcopisos y chabolas, hechos sobre los que la jueza no encuentra indicios para sustentar tal acusación. Uno de los hechos más graves vinculados a este entramado de prostitución se produjo el pasado agosto con el encierro de una menor durante varios días en los que sus captores la daban base y agua. Este suceso se investiga en otro juzgado como una investigación aparte por su gravedad.