Albiach (Comuns) se compromete a hacer "del derecho a la vivienda el corazón del próximo Govern"

La candidata de los Comuns a las elecciones catalanas, Jéssica Albiach, se ha comprometido este martes a hacer "del derecho a la vivienda el corazón del próximo Govern de Catalunya" tras las elecciones del 12 de mayo. En una intervención este martes en el Consell Nacional de los Comuns, ha asegurado que las elecciones catalanas son una oportunidad para tener un Govern que afronte los retos "con recetas nuevas y no con recetas del pasado". Ha sostenido que el actual Ejecutivo catalán será "recordado por todo lo que prometió y no hizo" y por su ruptura con Junts, y ha señalado que esta legislatura ha sido de trámite y se ha construido sobre viejas inercias. "Es el Govern de la decepción", ha subrayado la candidata de los Comuns, que ha acusado al Govern y al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de falta de liderazgo, y ha afirmado que ha llegado tarde a la gestión de las diferentes crisis, entre las que ha citado la sequía, la educación, la salud y la vivienda. "RÉCORD EN DESAHUCIOS" "Se nos prometieron 4.500 pisos que no han llegado", ha reprochado Albiach, que ha recordado que la Generalitat tiene competencias exclusivas para construir vivienda pública, y también ha criticado que el Govern no haya regulado los alquileres de temporada. Albiach ha asegurado que el Govern ha batido "el récord de desahucios de familias de viviendas públicas", y ha insistido en que la vivienda será una prioridad para los Comuns. "La historia está llamando a la puerta del país, es importante que estemos para abrir. No pediremos en ningún momento el voto en contra de nadie", ha destacado Albiach, que ha avanzado que harán una campaña en positivo.