Bolaños no responde al aviso de Junts sobre autodeterminación y dice que lo que está cambiando es la sociedad catalana

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, no ha respondido al aviso de Junts que, tras aprobarse el jueves la ley de amnistía en la Comisión de Justicia ha asegurado que continuarán con el proceso de independencia, argumentando que lo que sí está cambiando no es la opinión de los partidos sino la sociedad catalana. "Eso también es gestionar la diversidad de un país de personas que piensan distinto. Igual que no le pedimos al Partido Popular cuando nos sentamos con ellos que dejen de ser de derechas, son de derechas y los partidos independentistas son independentistas. Lo que sí le puedo decir es que nuestro trabajo con ellos, lo que sí está cambiando, igual no es la opinión de estos partidos, pero lo que sí está cambiando es la sociedad catalana", ha dicho Bolaños en una entrevista este jueves en TVE, recogida por Europa Press. Según el ministro del ramo, en la actualidad solo un 10% de la sociedad catalana quiere una fórmula que sea unilateral, mientras que el 90% "apuesta por soluciones dialogadas", ha apuntado. Preguntado por las modificaciones en el contenido de la norma, que fue rechazada en el Congreso el pasado 30 de enero y devuelta a la Comisión de Justicia, cuando el Gobierno advirtió que no se tocarían los delitos relativos a terrorismo y si esto afectaría al cuerpo electoral socialista, Bolaños ha cotejado la amnistía con los indultos que se otorgaron a los condenados por el 'procès'. "A mí me parece que la amnistía, como fueron los indultos, acabará siendo un activo de la política del Partido Socialista para buscar la reconciliación y para buscar la convivencia y esto hay que verlo con más perspectiva y con más tiempo", ha defendido. Así, ha insistido en que es una ley que "se va a observar con mejor criterio con distancia", cuando pase el tiempo y se ha mostrado convencido en que este paso garantizará la "superación de un conflicto político muy grave y muy acusado". En esta línea, ha sido cuestionado sobre hipotéticos problemas con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) causados por Junts aún con el camino de la amnistía despejado, a lo que ha respondido que "lo lógico" es que haya presupuestos y que hay voluntad de negociar y de llegar a un acuerdo. Eso sí, ha admitido que pese a esa voluntad "compartida" por sacar adelante los presupuestos no hay todavía un acuerdo cerrado. "Por supuesto hay mucho que avanzar y mucho que trabajar todavía", ha dicho. CRÍTICAS DE LAMBÁN En otro punto, en cuanto a las discrepancias mostradas por parte del secretario general del PSOE de Aragón, Javier Lambán, que ha dicho que no se siente "especialmente orgulloso" como socialista tras la aprobación de la ley por parte de la Comisión de Justicia, Bolaños le ha recordado que con los indultos concedidos a los condenados por el proceso independentista también hubo dudas. "Le mostraría todo el respeto que tengo por él y por la labor de Gobierno que hizo en Aragón, en primer lugar. En segundo lugar, le recordaría que también hubo muchas dudas cuando decidimos dar los indultos a los líderes del procès y, que mucha gente, como él, que legítimamente puede tener dudas ahora con la ley de amnistía pues le pasó lo mismo con los indultos", ha señalado. A su juicio, "poca gente" puede negar la utilidad que tuvieron los indultos para normalizar la situación en Cataluña y lo mismo pasará con la ley de amnistía "y Javier Lambán estará convencido", ha sentenciado.