José Mota, viejo rockero en 'Por tus muertos': "Los años 80 fueron la hostia"

Málaga, 2 mar (EFE).- José Mota es un 'viejo rockero' en la película con la que el periodista radiofónico Sayago Ayuso debuta en el cine, 'Por tus muertos', una comedia musical y nostálgica que ha conmovido al cómico: "Parece que mitificamos los años 80, pero es que fueron la hostia", ha resumido gráficamente el humorista.

"Yo soy, a veces, excesivamente melancólico, pero los años 80 fueron la hostia. Recuerdo Madrid, con la democracia recién estrenada, todo efervescente, yo llegué a los últimos coletazos de la Movida madrileña y todas las noches había salsa, todos los locales estaban llenos, la gente parecía deseosa de vivir".

"Parece que mitificamos los recuerdos, pero es que los años 80 fueron la hostia -se reafirma el actor-. Lo único que siento es que no van a volver, pero se me remueve algo por dentro cuando veo (en la película) toda la música que me ha acompañado. Yo soy de un pueblo pequeño, Montiel, y en la disco cuando sonaba Barón Rojo es que ya se acababa la noche".

Barón Rojo, la mítica banda de rock de la Movida es precisamente uno de los referentes -junto a Asfalto y Triana- con los que se ha manejado Ayuso para ambientar esta historia de "amigos que se olvidaron de disfrutar y que se quieren dar una segunda oportunidad", según ha definido la película.

Es la historia de Los Metralla, un grupo de rock como aquellos que tuvieron un gran éxito con su primer y único LP titulado 'Por tus muertos', pero, justo antes de alcanzar la gloria, se disolvieron.

Treinta años después, Miguel (Mota), uno de los componentes de la banda, todavía sigue soñando con ser una estrella del rock and roll. Un comunicador radiofónico del rock le ofrece dar un concierto en el Palacio de Madrid, pero con la condición de que reúna a los componentes originales de la banda, y lo consigue...casi.

Ayuso, también guionista de la cinta junto a Paco Mateo, Juanjo Ramírez Mascaró, cuenta con un público adicional que ha venido al cine a buscarle: los oyentes de su programa radiofónico "El pirata y su banda" de Rock FM.

'Puntos suspensivos' cuenta la historia de Leo (Diego Peretti), un exitoso escritor de novelas de misterio que firma con el seudónimo de Cameron Graves cuya identidad sólo conoce Victoria (Cecilia Suárez), su agente. Mientras escribe su próximo libro aislado en un chalet, recibe la visita de Jota (José Coronado), un inquietante personaje que dice ser periodista.

"Es una peli muy novedosa que apela mucho a la inteligencia del espectador y que lo respeta y lo involucra para que vaya con nosotros en ese viaje, en esa casa, ese refugio donde radica el secreto de la película. Y, apelando a Hitchcock con su 'Psicosis', por favor, que nadie cuente nada de esta película", ha dicho el actor madrileño.

Un cine 'sin pirotecnias', 'de verdad', donde hay "unos duelos verbales a muerte con Peretti", y un abanico de actores que se sumergen en el cine negro, aunque también tiene su dosis de humor e ironía, según ha dicho el actor madrileño en la presentación de la película en Málaga, donde se ha proyectado dentro de la Sección Oficial, pero fuera de concurso.

Ambas películas llegarán a las salas el 8 de marzo. EFE

