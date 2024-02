Feijóo propone bonificar el 50% de las cuotas de la Seguridad Social a trabajadores y empresas de Ceuta y Melilla

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado una propuesta en el Senado para bonificar el 50% de las cuotas de la Seguridad Social a trabajadores y empresas de Ceuta y Melilla. Según ha subrayado, con esta iniciativa pretenden "reparar una injusticia y una frivolidad legislativa" cometida, a su juicio, por el actual Gobierno de Pedro Sánchez. Feijóo ha señalado que esta proposición de ley, que el Grupo Popular quiere llevar la próxima semana al Pleno Senado, busca modificar el real decreto 1/2023 de 10 de enero que "derogó" el anterior sistema de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social en Ceuta y Melilla, que comenzó a aplicarse en 2004 y del que se "beneficiaban sectores económicos" de ambas ciudades. El jefe de la oposición ha explicado que esa bonificación que se aprobó con el Gobierno de José María Aznar "respondía a las características económicas de las dos ciudades" y cumplía el objetivo de mantener población, ocupación y actividad económica, dirigida a los sectores de la agricultura, pesca, industria, transporte, construcción, servicios financieros y seguros. Feijóo ha criticado que el Ejecutivo derogase ese sistema y lo sustituyera por "un nuevo sistema confuso de difícil comprensión, que no llega a los trabajadores de Ceuta y Melilla". "Es un sistema que conlleva más burocracia, más confusión y menos seguridad jurídica", ha recalcado, para añadir que además es "negativo" para el empleo y la economía de las dos ciudades autónomas. DICE QUE "TODOS" HAN ADVERTIDO QUE ESTE SISTEMA "NO FUNCIONA" En este sentido, ha indicado que el PP busca "corregir una situación injusta que sufren las ciudades de Ceuta y Melilla" porque el Ejecutivo de Sánchez "cometió un error" al "eliminar las bonificaciones" y "sustituirlo por otro sistema que no funciona". "Se lo hemos advertido todos: todos los agentes sociales, todos los agentes empresariales, los gobiernos de las ciudades autónomas y el Grupo Popular, el grupo mayoritario en el Senado", ha manifestado Feijóo. El presidente del PP ha asegurado que el PP quiere con su iniciativa "recuperar los derechos que tenían los trabajadores de Ceuta y Melilla" y bonificar el 50% de las cuotas de la Seguridad Social a las empresas de Ceuta y Melilla. ACUSA A SÁNCHEZ DE "LEGISLAR CON BROCHA GORDA" Y COMETER "ERRORES" Feijóo ha señalado que el Ejecutivo de Sánchez está acostumbrado a legislar "con brocha gorda" y cometer "errores garrafales" como ha hecho, según ha dicho, con la Ley del 'sí es sí', la Ley de Vivienda y la ausencia de medidas para frenar los peores datos de pobreza en España. Tras asegurar que "hay otra manera de hacer las cosas", ha asegurado que el PP prefiere que el dinero de los impuestos de los españoles "se revierta" en solucionar sus problemas y no vaya a parar a "los bolsillos de los políticos o a personas relacionadas" con ellos. "Preferimos hacer una buena política, una política de verdad que ofrece soluciones a una política prefabricada de titulares, de tuits y de incompetencias", ha dicho, para añadir que estar en política significa "saber gestionar los intereses generales" y no buscar intereses personales". DICE QUE EL PSOE "HA ENTRADO EN PÁNICO" En este sentido, Feijóo ha señalado que es "un orgullo poder traer a las Cortes propuestas que beneficien a la economía y el empleo en ambas ciudades" autónomas y "resolver una injusticia cometida por un Gobierno que eliminó las bonificaciones e implantó un sistema que no funciona". En medio de las informaciones sobre el 'caso Koldo' relativo a la presunta trama de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia, Feijóo ha indicado que Sánchez y el PSOE "han entrado en pánico, se les nota y tienen motivos", pero ha subrayado que España "tiene que seguir trabajando" y así lo hará su partido. Feijóo ha estado acompañado en el Senado por el presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, y el consejero de Presidencia y Gobernación de la ciudad autónoma de Ceuta, Alberto Gaitán Rodríguez, entre otros.