La Eurocámara amonesta a Bauzá por acoso psicológico a un asesor parlamentario

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha anunciado este miércoles una amonestación al eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauza, por un caso de acoso psicológico a un asesor parlamentario que le denunció ante la institución. "He decidido imponer una sanción por el resultado de su comportamiento hacia un asesor que constituye un caso de acoso psicológico", ha anunciado la 'popular' maltesa al inicio de la sesión parlamentaria en Estrasburgo. En concreto, Metsola ha aplicado una amonestación contra el que fuera presidente de Baleares. Se trata de la sanción más leve y no conlleva suspensión de empleo y sueldo o pérdida de dietas. El propio Bauza ha decidido no recurrir la medida, tal y como ha confirmado la presidenta de la Eurocámara. El Comité Consultivo del Código de Conducta del Parlamento Europeo estudiaba su caso desde hacía meses tras ser denunciado por acoso laboral por uno de sus asesores parlamentarios. Este órgano analiza las quejas por acoso psicológico y sexual y es el encargado de prevenir estos episodios en la institución europea. El comité trabaja en régimen de confidencialidad y una vez concluida la investigación, remite su dictamen y las posibles sanciones al presidente del Parlamento Europeo. Al no haber apelado la decisión, la sanción contra Bauza es firme.