Ayuso recupera el 'me gusta la fruta' y responde a Sánchez por acusar al PP de no denunciar a su hermano por mascarillas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recuperado el lema 'me gusta la fruta' para responder al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras éste recriminar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de auparse a la presidencia de la formación después de la denuncia de su antecesor Pablo Casado sobre un caso de corrupción de mascarillas que involucraba al hermano de la dirigente madrileña. "Todo fue investigado por distintas instancias y se demostró que no había nada. Me gusta la fruta", ha publicado en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, en respuesta a las declaraciones de Sánchez a los medios tras su reunión con el rey de Marruecos, Mohamed VI, en Rabat. Al ser preguntado sobre la implicación de un asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en un cobro de comisiones en contratos durante la pandemia, Sánchez ha sacado a colación la "extraña" posición del PP en este asunto ya que, ha dicho, "Feijóo se aupó a la presidencia del PP" después de una denuncia de Casado sobre este caso de corrupción del hermano de Ayuso que "no ha sido ni investigado ni recriminado por la actual dirección del PP", ha añadido. "Me llama la atención que sean tan celosos. Si queremos todos ser creíbles en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción tenemos que ser igual de celosos en cualquiera de los ámbitos y en cualquiera de los casos", ha zanjado el presidente.