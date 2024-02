Rueda saca pecho de frenar "en seco" a Sánchez y a los nacionalistas: "Queremos dignidad y la vamos a defender"

El presidente de la Xunta en funciones y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha reivindicado el "frenazo en seco" que, a su modo de ver, dieron los gallegos en las urnas este domingo al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y a sus "socios nacionalistas", al tiempo que ha anticipado: "Queremos dignidad para Galicia y la vamos a defender". Ante la Junta Directiva del PP gallego, el máximo órgano del partido entre congresos, reunido en el hotel compostelano en el que este domingo los populares celebraron su victoria electoral, Rueda ha remarcado que Galicia le envió en la pasada jornada "un mensaje a España muy claro", en un momento en el que "todo el mundo estaba pendiente de lo que estaba pasando aquí, cuando había todo tipo de teorías, deseos y pronósticos". El líder popular ha sacado pecho del "frenazo en seco" a Sánchez y a los nacionalistas, antes de anticipar que desde Galicia, precisamente, ni se quiere ni se va a admitir "chantajes". "Ni queremos, ni vamos a admitir privilegios; no los pedimos para nosotros, pero no vamos a admitir que se les den a los demás", ha avisado. "Queremos igualdad entre todas las comunidades de España y por lo tanto también para Galicia, nada de privilegiar a unos para perjudicar a los demás. Queremos entendimiento, responsabilidad, sentido común. Y queremos, nada más y nada menos, que Sánchez, los nacionalistas y el independentismo lo entienda: queremos dignidad para Galicia y es lo que vamos a defender por encima de todo", ha añadido. HACE A FEIJÓO PARTÍCIPE DE SU VICTORIA Y PROMETE "MÁS ALEGRÍAS" Y si Rueda ha identificado su victoria como "un frenazo en seco" al PSOE y al nacionalismo en España, ha querido hacer partícipe de la misma a su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, quien estuvo en la Comunidad en 13 de los 15 días de la campaña electoral, en unos 40 actos --según las propias palabras del líder popular--. "Hay gente que suma vaya donde vaya en Galicia y por eso los necesitamos. Al final el tiempo nos dio la razón y Feijóo fue una de las piezas fundamentales. Esta victoria es tuya por muchísimas razones", le ha brindado, antes de anticipar que "más pronto que tarde" Galicia volverá a ser una pieza clave para que Feijóo sea "presidente de España". En este punto, tras remarcar que ahora se centrará en gobernar "para todos" y empezar de inmediato porque "no" quiere los cien días de cortesía que se acostumbra a dar a los nuevos gobiernos, le ha prometido a su jefe de filas "muchas alegrías más" en los próximos cuatro años.