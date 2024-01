Esparza anuncia que no se presentará a la reelección como líder de UPN: "Lo mejor es un nuevo liderazgo"

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha anunciado este viernes que no se presentará a la reelección a la Presidencia del partido. De la misma manera, los integrantes de la actual dirección "al completo" tampoco se presentarán al próximo congreso de UPN que se celebrará, previsiblemente, a finales de abril. "Creemos que lo mejor para UPN es un nuevo liderazgo que aporte otras maneras de ver nuestro partido; un equipo nuevo que asuma la responsabilidad de dirigir el primer partido de Navarra", ha explicado. Así lo ha manifestado en su intervención en el Consejo Político del partido regionalista, celebrado este viernes por la tarde en el Hotel Iruña Park de Pamplona y que ha abordado la convocatoria del 13º Congreso de UPN. Esparza ha explicado que ha sido una decisión "meditada, reflexiva y que creemos que es lo mejor" para el partido. "UPN es lo primero y está por encima de cualquier otra cosa". "Siempre he creído que la vida son ciclos" y ocho años "es una buena cifra para estar en el cargo" porque "se puede trabajar, aportar cosas" y "desarrollar un proyecto", ha dicho. Javier Esparza no ha querido apelar a la búsqueda de una candidatura "de consenso". "Yo no voy a elegir a nadie, tenemos que ser todos los afiliados los que elijamos al mejor equipo; lo que hemos hecho siempre", ha destacado. "UPN es de los afiliados, aquí nadie puede creerse en posesión absoluta de la verdad" ni "pensar que es insustituible", ha defendido el regionalista, que ha añadido que "yo, como uno más, diré lo que piense". Esparza ha dicho que la unidad y el consenso son buenos, "pero tan importante es la lealtad y el apoyo a la nueva dirección que salga de este congreso". Por ello, ha llamado a la "unidad, consenso y lealtad". Igualmente, ha precisado que no va "a dar ninguna espantada". "Voy a seguir en política de manera activa, no voy a abandonar el barco en un momento complejísimo", ha agregado, para asegurar después que la nueva dirección del partido "va a tener mi respeto y total lealtad" y estará "a su servicio". El presidente de UPN ha admitido que es un momento político "complejísimo" pero también "apasionante" y "un reto enorme". "UPN tiene que aprender a tener paciencia, no tiene que haber prisas ni urgencias; afortunadamente nada es para siempre y este socialismo tampoco", ha expresado. "Tendremos que combatirlo con todas nuestras fuerzas porque va a acabar cayendo" y "nada me va a hacer más feliz que volver a ver a UPN en el Gobierno de Navarra", ha añadido. Al respecto, ha opinado que "los liderazgos de UPN son lo mejor que le puede pasar a Navarra, porque la gestión de UPN siempre ha sido honrada, eficaz, ha puesto a Navarra en los mejores índices, hemos defendido la igualdad de todos los navarros" y "hemos sido leales a nuestro régimen foral y con España". "Vamos a seguir trabajando, es el primer día de una nueva andadura para UPN" con un congreso que elija a una nueva dirección. "Vamos a seguir juntos de la mano de UPN porque UPN nos necesita absolutamente a todos", ha resaltado. Tras agradecer, emocionado, a diferentes compañeros del partido a lo largo de su andadura política, Javier Esparza ha animado a la militancia a "seguir trabajando".