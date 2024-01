Sofía Vergara buscó "romper moldes" para interpretar a la narcotraficante Griselda Blanco

Silvia García Herráez

Madrid, 25 ene (EFE).- Sofía Vergara ha querido "romper moldes" con su nuevo trabajo en 'Griselda', una serie que se estrena este jueves en Netflix y en la que interpreta a la 'narcomadrina' que enseñó el negocio de la droga a Pablo Escobar, uno de los fundadores del cártel de Medellín, el negocio de la droga.

Un papel opuesto al que le ha dado la fama, el de Gloria Pritchett en la multipremiada comedia 'Modern Family', que le valió cuatro nominaciones a los Emmy y otros tantos a los Globos de Oro y que le convirtió en la actriz latina mejor pagada de la televisión estadounidense.

Con 'Griselda' no solo cambia de registro, sino que ha tenido que enfrentarse, por primera vez en mucho tiempo, a un guion en español.

"Yo quise atreverme con todo, aunque fue difícil. Era la primera vez que no hacía un personaje cómico y la primera vez que hablaba mi idioma nativo mezclado además con el inglés. Fue todo un reto, pero yo quería que superarme a mí misma y que esta serie fuera bien", detalló a EFE.

La colombiana resaltó que lleva más de 15 años trabajando en este proyecto que "por fin" ve la luz. "Crecí en Colombia durante el auge del narcotráfico. Mi hermano era parte de este negocio. Desafortunadamente fue asesinado. Así que sabía lo que se sentía. Como actriz me hizo interesarme por ella, pero no fue hasta que ella murió cuando pudimos empezar el proyecto", explicó.

"Sofía tenía muchas ganas de interpretarla. Ella me llamó y me dijo 'quiero ser Griselda Blanco'. A mi me encantó la idea y la vi a ella total en el personaje, así que me uní al barco", relata a EFE Eric Newman, uno de los productores de la serie y que también trabajó en 'Narcos'.

Conocida como 'la Viuda Negra', 'la Reina de la Cocaína' o 'la Madrina de la Droga', la colombiana Griselda Blanco fue la primera gran narcotraficante mujer de la historia. Se le adjudican más de 250 asesinatos, y entre los años 70 y 80 amasó una gran fortuna moviendo la cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos.

En 2012 fue asesinada a balazos en una carnicería de Medellín después de haber cumplido casi 30 años de condena en una cárcel estadounidense.

Ahora, la plataforma cuenta su historia en esta miniserie de seis capítulos y se adentra en el Miami de los años 70, cuando una mujer huye de Colombia con sus tres hijos dejando atrás la violencia y el mundo de las drogas en el que estuvo metida junto a su marido.

Su 'secreto' es que lleva 10 kilos de cocaína en la maleta para sacar algo de dinero con el que empezar una nueva vida en Estados Unidos. Es el inicio de su vida en el machista mundo del narcotráfico.

"Me hace tanta gracia que ahora se hable de verdadero empoderamiento femenino, cuando hace muchos años que muchas mujeres llevan luchando en territorio de hombres para hacerse un hueco y abrirse camino. Griselda era una mujer fuerte, luchadora, que por el camino perdió su alma por esta búsqueda de poder y por esa competición en un mundo de hombres", destacó la actriz, que también es productora ejecutiva de la serie.

En esta línea, su director, Andrés Baiz -quien también lo fue de la famosa y galardonada serie 'Narcos'- apuntó que "el hecho de que sea una mujer quien hizo todo aquello dice sobre su empoderamiento, su resiliencia, su trabajo y su disciplina muchísimo".

"Le tocaba trabajar 10 veces más fuerte que todos los demás para poder lograr su objetivo, que no era en últimas dinero, sino respeto (...) Eso es lo que la hace fascinante", resaltó sobre la figura de la criminal.

Pese a todo, Vergara aseguró que en ningún momento buscaron ni "glamurizar" la figura de la narco ni "romantizarla", pero sí "humanizarla". "No queremos que el espectador la odie desde el primer momento, sino que la entienda y vea cómo poco a poco fue convirtiéndose de humano a monstruo", puntualizó la actriz. EFE

1011956

sgh/agf/jlg

(Vídeo)