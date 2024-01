Urtasun critica que el PP se sitúa fuera de la institucionalidad tras las declaraciones de González Pons sobre el TC

22/01/2024 El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ofrece una rueda de prensa, en el Espacio Rastro, a 22 de enero de 2024, en Madrid (España). Durante la comparecencia, Urtasun ha destacado el inicio de la negociación de la reducción de la jornada laboral. POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha criticado que el PP se sitúa fuera de la institucionalidad y no respeta "las normas del juego democrático" tras las declaraciones del vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons sobre el Tribunal Constitucional (TC). Así se ha manifestado en una entrevista en Radiocable, recogida por Europa Press, después de que el dirigente popular comparara ayer la actual composición de la corte de garantías con un "cáncer del Estado de Derecho", unas palabras que posteriormente rectificó. Para Urtasun, estas declaraciones son "muy desafortunadas" y evidencian, a su juicio, que "la oposición está andando por un camino muy peligroso que es el de no respeto de las normas del juego democrático y el respeto institucional". Tras denunciar que el PP se pasó cuatro años tildando al Gobierno de coalición salido de las urnas de "ilegítimo", el ministro ha reprochado que el PP sigue sin renovar el Consejo General del Poder Judicial y tampoco asume el resultado de las elecciones del 23J. Ahora, según ha ahondado, también cuestiona el Tribunal Constitucional y ha demandado a los populares que vuelvan "a la responsabilidad", lo que significa entre otras cosas "romper sus pactos" con Vox en diversas comunidades autónomas y ayuntamientos. "Los partidos de derecha europeos, democráticos y normales no hacen estas cosas y el PP se sitúa en una especie de excepcionalidad que francamente hay que denunciar con contundencia", ha zanjado.