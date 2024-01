España aumentó un 25% sus exportaciones de material de defensa en 2022, con Arabia Saudí entre los principales clientes

12/01/2024 La ministra de Defensa, Margarita Robles, preside la toma de posesión del director del CESEDEN y del director de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS), en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, a 12 de enero de 2024, en Madrid (España). El teniente general Miguel Ballenilla ha tomado posesión hoy como director del CESEDEN y el general de división Pablo Guillén como director de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS). POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press

Las exportaciones de material de defensa alcanzaron un importe de 4.091,3 millones de euros en 2022 frente a los 3.290,2 millones de euros del año anterior, lo que significa un incremento del 24,3%, y siendo Arabia Saudí uno de los principales clientes de España, el primero no europeo. El informe de exportaciones de material de defensa y doble uso elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio, remitido al Congreso y al que ha tenido acceso a Europa Press, señala que esos más de 4.000 millones vendidos representan el 38,8% de todas las operaciones autorizadas por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, que superaron los 10.000 millones de euros. El informe también detalla los principales mercados de la exportación española de material de defensa. Las exportaciones a países de la Unión Europea (UE) representaron un 48,5% del total, con un valor de 1.980,2 millones de euros. UE, OTAN Y EL RESTO Estuvieron distribuidas principalmente entre Francia (779,5 millones, el 19,1%); Alemania (596,5 millones de euros, 14,6%) y Países Bajos (418,8 millones de euros, el 10,2%). Se concentró en transferencias de productos, equipos y tecnología dentro de los programas de cooperación existentes en el ámbito de la defensa. Las expediciones a países OTAN supusieron un 61,1%, con valor de 2.501,2 millones de euros. Las ventas restantes, una vez descontadas las exportaciones a países de la UE y de la OTAN, representaron un 37,9%, con 1.548,8 millones de euros. Fuera del ámbito de los países pertenecientes a la UE y la OTAN, Arabia Saudí destaca como el país que más material de defensa ha abonado, por valor 858,3 millones de euros. Se trata de tres corbetas (793,9 millones de euros), partes, piezas y repuestos para aviones de reabastecimiento en vuelo y aviones de transporte de fabricación española, motores y recambios para aviones de combate, motores para vehículos blindados de fabricación estadounidense y sistemas de control remoto para armas de diversos calibres, entre otros. COMPROMETIDAS, PERO NO EJECUTADAS Hay otras exportaciones que no se completaron en ese ejercicio, aunque ya cuentan con permiso oficial. En total, el Gobierno de coalición autorizó en 2022 la exportación de materia de defensa por valor de 10.555,2 millones. Reino Unido encabeza este ránking con exportaciones autorizadas pero aún no ejecutadas, que alcanzan los 1.910.507.924 euros, seguido de Turquía, con 1.184.139.034 euros y, en tercer lugar, figura Francia, con 1.135.042.836 euros. Les sigue Arabia Saudí, con 1.099.611.179 millones. El informe desglosa las exportaciones autorizadas a todos los países, excluyendo aquellos que, por su participación en conflictos o su propia inestabildiad interna, están bajo embargo internacional, sea de la ONU o de la Unión Europea, y tienen prohibido recibir armamento. Es el caso de Yemen, donde los rebeldes hutíes apoyan a Hamás y vienen actuando el Mar Rojo o Rusia, que en los últimos años ha invadido dos veces terrotorio ucraniano. Así, en 2022, Israel, actualmente inmerso en un recrudecimiento del conflicto con Hamás a raíz de la masacre del movimiento islamista del 7 de octubre, recibió material de defensa por valor de 9.292.435 euros. De su lado, Ucrania, país al que España apoya con el envío de material de defensa, recibió recursos por valor de 309.834.020 euros.