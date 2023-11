Dolores Delgado dice que la sentencia del TS que anula su plaza es "injusta" y asegura que va a "pelear"

La exministra de Justicia y ex Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha considerado "injusta" la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anula su nombramiento como fiscal de la Sala de lo Militar del órgano, el cual supuso su ascenso a la máxima categoría del Ministerio Fiscal, y ha asegurado que va a "pelear" y "combatir hasta las últimas consecuencias". Así lo ha manifestado este martes en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, después de que se conociera la sentencia del TS al considerar que su nombramiento se produjo con "desviación de poder" por parte de su sucesor como fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, una decisión que deja en el aire su actual cargo como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, según las fuentes consultadas por Europa Press. "Porque me reivindico, porque necesito decirlo y necesito decirle a la gente a la que más quiero, porque he sacrificado muchas cosas, realmente es una sentencia que voy a pelear y voy a combatir hasta mis últimas fuerzas y hasta las últimas consecuencias porque es, y así lo entiendo yo, como perjudicada directa, injusta", ha manifestado. Según indica la Ser, Delgado recurrirá "en amparo al Tribunal Constitucional" al entender que se han "vulnerado" sus derechos fundamentales. En cuanto a las razones sostenidas por el TS sobre desviación de poder acerca del Fiscal General del Estado, Delgado desliza que "no se sostiene" porque él solo propone y quien se encarga de ejecutar la designación es el Consejo de Ministros.