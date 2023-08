El Real Madrid pierde a Militao toda la temporada: tiene roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla

Eder Militao se retira lesionado y entre lágrimas de San Mamés. GETTY

Solo unos días después de quedarse sin su portero titular, Thibaut Courtois, el Real Madrid ha perdido a otros de sus pilares, el brasileño Eder Militao, por el mismo motivo. Al igual que el belga, el defensa brasileño sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, tal y como ha confirmado el Real Madrid. Las pruebas realizas este domingo confirmaron el peor de los pronósticos y los blancos se quedan si su mejor central para el resto de la temporada.

“Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Éder Militão se le ha diagnosticado una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días”, comunicó el Real Madrid en su página web.

Los gestos de Militao y la preocupación de Carlo Ancelotti tras el partido ya evidenciaban que la cosa era seria. La acción tuvo lugar en el minuto 50 del partido frente al Athletic disputado en San Mamés. El brasileño encimaba el rojiblanco Sancet cuando su pierna izquierda resbaló sobre el césped, provocándole un giro tan extraño como feo en la rodilla.

Militao, entre lágrimas y con ostensibles gestos de dolor, abandonó San Mamés acompañado por los doctores del club. Ancelotti, más serio de lo habitual, confiaba en que todo se quedara en un esguince, aunque no descartaba nada. “Es un esguince de rodilla, no tiene buen pinta. Evaluaremos en las próximas horas. No se puede descartar que sea una lesión grave”, confesaba el entrenador.

Así abandonó Éder Militão el estadio de San Mamés tras marcharse lesionado en su rodilla izquierda 🧐



📹 @SQuirante pic.twitter.com/4yU2hK24zd — DAZN España (@DAZN_ES) August 13, 2023

Agujero en defensa

La lesión de Militao, que estará fuera de los terrenos de juego entre seis y ocho meses, deja a Ancelotti con solo tres centrales en la plantilla: Alaba, Rüdiger y Nacho Fernández. En un principio será el alemán quien ocupe el hueco en el once de uno de los jugadores más importantes del Madrid en las últimas temporadas.

Rudiger junto a Alaba en un partido de pretemporada. REUTERS

Militao explotó como uno de los mejores defensores del mundo y se instaló en el once del Madrid tras la lesión que sufrió Sergio Ramos en su último curso en Chamartín. Desde entonces, ha sido un fijo para Ancelotti y uno de los pilares del equipo blanco gracias a poderío físico y su capacidad para defender a campo abierto. Su baja, sumada a la Courtois, dejan al entrenador italiano con preocupante problema en la parcela defensiva, precisamente la que más le preocupa.

