El PSOE detiene las negociaciones para la formación de un gobierno de coalición con el PP en Ceuta

El PSOE de Ceuta ha asegurado este jueves en medio de las negociaciones que mantenía abiertas con el Partido Popular de la ciudad autónoma para formar un ejecutivo de coalición que "en la actualidad no hay ni puede haber un pacto de Gobierno con el PP de Feijóo". En un comunicado a los medios, el secretario general de los socialistas ceutíes, Juan Gutiérrez, ha negado "rotundamente" que "exista acuerdo alguno con los populares para formar Gobierno en Ceuta". "Los socialistas ceutíes hemos demostrado sobradamente nuestra apuesta por el diálogo y nuestro compromiso con la estabilidad de Ceuta, pero ahora no es momento de pactos", ha señalado el líder del PSOE de la ciudad autónoma, que aspiraba a hacerse con la titularidad de al menos tres consejerías y las riendas de varias empresas municipales para entrar en el Gobierno que lidera Juan Vivas (PP). El PP ganó las elecciones del pasado 28 de mayo y obtuvo nueve de los 25 diputados de la Asamblea, como la pasada legislatura. El PSOE logró seis (uno menos), Vox cinco (antes tenía seis), MDyC tres (uno más) y Ceuta Ya! dos (desde 2019 solo contaba con uno). Vivas ha descartado a Vox como posible socio para alcanzar ningún acuerdo, ya que entiende que sus posiciones suponen una amenaza para la convivencia en Ceuta, y se ha debatido entre alcanzar pactos más o menos puntuales con el PSOE (como la pasada legislatura salvo en 2020, cuando se arrimó a los de Abascal) o con las formaciones localistas. Durante la última semana el PP de Ceuta y los socialistas, que se negaban a seguir respaldando al Ejecutivo local desde fuera, habían dejado perfilado un acuerdo de gobierno de coalición que el presidente de la Ciudad esperaba cerrar "en septiembre" y al que el Gobierno no descartaba incorporar también al MDyC pese a las reticencias del PSOE.