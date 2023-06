Guardiola:No puedo gobernar con quien quiere tirar a basura la Extremadura que no le gusta

Madrid, 20 jun. La líder del PP extremeño y candidata a la presidencia del Gobierno regional, María Guardiola, ha manifestado, en referencia a Vox, que no puede gobernar con quienes "como premisa principal quieren tirar la Extremadura que no le gusta a un cubo de basura".

Así lo ha manifestado en el programa Hora25 de la Cadena Ser, en el que ha añadido que Vox "ha decidido poner palos en la rueda" del cambio político en Extremadura.

"Ellos que hablan de la derechita cobarde, la cobardía la han ejercido ellos por dejarse convencer por su partido a nivel nacional y olvidarse de lo que les han pedido los extremeños", comentó Guardiola, que agregó que el candidato de Vox por Extremadura ha sido, durante las negociaciones, "incapaz de tomar una decisión y tenía que llamar a Madrid pendiente de lo que le decía su líder".

"Yo no puedo dejar entrar en un gobierno a Vox porque son excluyentes", insistió Guardiola, al tiempo que añadió que el PP de Extremadura quiere gobernar para todos, tanto para sus votantes, como para los de Vox, PSOE o Podemos.

Cuestionada por qué si es excluyente le ofreció a la formación de Santiago Abascal la presidencia del Parlamento extremeño, apuntó que ello no afectaría a la gestión de la vida de los extremeños, de la que se encargaría el Ejecutivo.

Sobre si su postura de no dar entrada en su gobierno a Vox es un órdago aseguró que no. "Lo llevo diciendo meses, no debe sorprender a nadie, no falto a mis compromisos, soy mujer de palabra y Vox sabía que no iba a entrar en el gobierno", agregó.

Sostuvo que no es que quiera gobernar gratis, pero recordó que en Extremadura Vox tiene el porcentaje más bajo de votos de todo el país y les ha ofrecido la presidencia del parlamento, el control de la mesa y un senador autonómico, pero "han decidido regalarle el control de la mesa al PSOE".

"Han hablado mucho de cambio, pero a la hora de la verdad lo han dejado todo en manos del PSOE", enfatizó Guardiola

Aseguró que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, les ha dado manos libres a los líderes territoriales para llegar a acuerdos y que tiene la confianza para conseguir uno que "responda a los intereses de mis paisanos".

Preguntada por el pacto de gobierno entre PP y Vox en Valencia, María Guardiola señaló que confía "plenamente en Carlos Mazón. Será un maravilloso presidente y velará por el interés general de todos los valencianos, no tengo la menor duda".

Sin embargo, sobre su acuerdo con la formación de Santiago Abascal no quiso entrar "porque cada territorio tiene sus circusntancias, sus sensibilidades y yo las respeto".

En este sentido, agregó que "no se puede negociar a granel, teniendo en cuenta que cada territorio es diferente. Quien no lo ha entendido es Vox, que quieren demostrar que tienen esa fuerza para negociar en otros territorios. Me parece ridículo, una falta de respeto a todos los extremeños"

Guardialo, en cambio, consideró que hoy, "si no hubiera sido porque se han enrocado en esa soberbia y no les han dejado desde Madrid, estaríamos sentando las bases de un nuevo gobierno". EFE

plv/jpd