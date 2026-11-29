Se espera una participación histórica estos comicios, por encima del 73%.

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Los electores que acudan este domingo 29 de noviembre a las mesas electorales pueden identificarse con el carnet de conducir como documento válido, siempre que se trate del original y cuente con fotografía. La normativa electoral española contempla esta posibilidad junto al DNI y el pasaporte, incluso en los casos en que estos documentos estén caducados.

La Dirección General de Tráfico (DGT) desarrolló en 2020 la aplicación miDGT, que permite llevar el permiso de conducción y la documentación de los vehículos en formato digital en el teléfono móvil. La app, que supera los diez millones de descargas, también ofrece la posibilidad de pagar multas o solicitar el informe de un vehículo. Desde la entrada en vigor de la Ley de Tráfico de 2022, el carnet de conducir digital tiene la misma validez legal que el físico para trámites de tráfico.

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Constitución de las mesas electorales en un colegio de Madrid este domingo.

Sin embargo, esa equivalencia no se traslada a las elecciones generales de 2026. La Junta Electoral Central acordó en marzo una suspensión cautelar que afectaba tanto a la aplicación MiDNI como a MiDGT. El Tribunal Supremo levantó posteriormente esa suspensión, pero únicamente para el DNI digital, por lo que el carnet de conducir en su versión digital no es válido para identificarse en el colegio electoral este domingo.

El DNI digital sí permite votar a través del móvil

Las elecciones del 29-N son las primeras generales en España en las que un ciudadano puede acreditar su identidad mediante el teléfono móvil. Desde abril de 2025, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cualquier persona con un DNI físico en vigor puede llevar también el DNI digital en su dispositivo para trámites presenciales, entre ellos el ejercicio del derecho a voto.

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El funcionamiento de esta aplicación, denominada MiDNI, se apoya en un código QR verificable de forma directa contra las bases de la Policía y que cambia al poco tiempo, lo que ofrece una validación de identidad distinta a la que ofrece miDGT, donde los datos del usuario aparecen expuestos y es el agente quien debe comprobar manualmente su veracidad.

El Gobierno invirtió siete millones de euros en la adquisición de 61.603 dispositivos de lectura, destinados a las mesas electorales para comprobar la identidad de quienes opten por usar el DNI digital en sustitución del documento físico.

El Supremo rechazó la suspensión cautelar cinco días antes de la votación

La validez del DNI digital en estos comicios estuvo en entredicho tras la decisión de la Junta Electoral Central de suspender de forma cautelar los acuerdos que permitían el uso del sistema MiDNI en el proceso electoral, “hasta tanto se garantice que el control de la verificación de la identidad de los electores es suficientemente segura”.

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El presidente del Gobierno ha votado a primera hora de la mañana en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid.

A cinco días de la cita con las urnas, el Tribunal Supremo rechazó esa suspensión cautelar. El tribunal argumentó que “no existe un riesgo serio, real y fundado de que los dispositivos entregados por la administración para decodificar los códigos QR, aportados por los electores que deseen identificarse a través de la aplicación MiDNI, puedan verse afectados por causas ajenas y exteriores a las derivadas de su normal funcionamiento”.

Con este pronunciamiento judicial resuelto, los electores que se presenten en las mesas este 29 de noviembre cuentan con cuatro opciones para identificarse, el DNI físico, el pasaporte, el carnet de conducir físico o el DNI digital a través de la app MiDNI. La versión digital del carnet de conducir queda, por el momento, excluida de este listado.

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