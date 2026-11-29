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Con más del 85% de los votos escrutados, ya está decidido quién ha ganado las elecciones generales en Asturias. El escrutinio de la jornada electoral del sábado 29 de noviembre de 2026 se actualiza a medida que avanza el recuento. La provincia reparte 7 escaños en las Cortes Generales.

Resultados de las elecciones generales 2026 en Asturias

El Partido Popular (PP) encabeza el recuento con el 33,80% de los votos y logra 3 escaños.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se ubica en segundo lugar, con el 33% de los sufragios, y también logra 3 escaños.

Vox reúne 95.601 votos y alcanza el 17,7% del total contabilizado. Logra 1 diputado.

Por su parte, Frente Amplio obtiene el 10,96% de los votos, con 60.910 papeletas, aunque no obtiene representación por parte de Asturias en el Congreso.

Así han quedado los resultados generales de las elecciones en España

Los datos del escrutinio dan como vencedor al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Por lo que este sería el inicio del fin de la presidencia de ocho años de Pedro Sánchez. La participación ha sido histórica. Más de 19.000.000 de personas (79%) se han movilizado este domingo para decidir el futuro que le deparará al país.

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Vox logra el tercer mejor resultado y podría hacer coalición junto al PP. Por su parte, ERC se sitúa como cuarta fuerza política. Le sigue Frente Amplio con un escaño menos.