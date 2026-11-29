(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Se acabaron los sondeos, los análisis, las declaraciones, las dudas y las expectativas. Ya tenemos los resultados de las elecciones generales de este 29 de noviembre y ya es posible responder a todas las preguntas que han inundado los medios, los bares y los hogares de los ciudadanos durante la última semana. Vamos, pues, por partes.

La izquierda o la derecha: quién ha logrado la mayoría absoluta

Al final se han cumplido la mayoría de los sondeos: el Partido Popular ha ganado las elecciones y junto a Vox supera los 176 escaños necesarios para la mayoría absoluta. Habrá cambio de Gobierno y Alberto Núñez Feijóo será el próximo presidente. El PP, en realidad, empeora su resultado de 2023, en cuanto a escaños, pero el ascenso de Vox y el descalabro de la izquierda le permitirá formar Gobierno.

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Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo: quién ha tenido más votos

(Reuters/Europa Press)

Incluso en las encuestas que anticipaban un próximo Gobierno de PP y Vox, esta duda permanecía en algunas de ellas, que señalaban que, pese a todo, Pedro Sánchez podría tener más votos que Alberto Núñez Feijóo.

Pero esto tampoco ha ocurrido: Feijóo ha superado en votos a Sánchez, por una diferencia de varios cientos de miles de sufragios.

Vox: expectativas cumplidas o decepción

El líder del partido Vox, Santiago Abascal. (Susana Vera/Reuters)

Reina la euforia en la sede de Vox, que ha disparado su número de escaños y, si llega a un acuerdo con el PP, entrará en el Gobierno en coalición. La formación no ha superado su techo de 2019, cuando logró 52 sillas en el Congreso, pero es un aumento muy significativo y suficiente para gobernar.

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Frente Amplio y el objetivo del 10% del voto

Ada Colau. (Albert Gea/Reuters)

Frente Amplio había puesto en el 10% del voto la cifra mágica para tener un número relevante de escaños. Se ha quedado muy lejos. La formación liderada por Ada Colau ronda el 5%, en una noche desastrosa para la izquierda y que causará un terremoto de dimisiones, acusaciones y reorganización.

El tirón de Bildu y ERC

Oskar Matute y Gabriel Rufián. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra de las conclusiones de esa jornada electoral es, paradójicamente, pese a la victoria de PP y Vox, una nueva fragmentación del Parlamento, con renovadas fuerzas de varios partidos autonómicos. Destacan especialmente Bildu y, sobre todo, Esquerra Republicana, que tendrán una fuerte presencia en la siguiente legislatura.

¿Se ha hundido Junts?

Miriam Nogueras, Carles Puigdemont y Jordi Turull. (Europa Press)

Carles Puigdemont ha anunciado que volverá a España el 12 de diciembre, pero lo hará cuando su partido ha perdido fuerza en el Parlamento nacional. Junts pierde escaños, queda a mucha distancia de Esquerra y no volverá a jugar el rol principal que ha tenido en esta última legislatura de Pedro Sánchez.

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¿Adiós a Irene Montero?

Irene Montero en la jornada de reflexión. (Europa Press)

Hace 10 años, Podemos consiguió 71 diputados en las elecciones generales. El partido, entonces liderado por Pablo Iglesias, se convirtió en la tercera fuerza política más votada del país, solo por detrás del PSOE y el Partido Popular. Hoy, esos números parecen irreales, después de que la candidatura liderada por Irene Montero haya firmado el peor resultado de su historia y se haya quedado sin ningún diputado con las siglas de su partido en el Congreso de los Diputados. Irene Montero se ha quedado sin escaño y Podemos queda virtualmente desaparecida de cara a la siguiente legislatura.

El peso de Adelante Andalucía

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García. (Europa Press)

Es el principal recién llegado, con cuatro escaños. Ha cumplido las previsiones y muestra un nuevo camino a la izquierda en una noche muy negativa para ese bloque.

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El número mágico del 75% de participación

Pedro Sánchez había dicho que una fuerte movilización le daría la victoria, y había puesto una cifra a alcanzar: un 75% de participación. La jornada electoral del 29-N deja un dato de movilización que se acerca a los registros más altos de la democracia española: la participación provisional alcanza el 79,44% pasadas las 22:00 horas. Sin embargo, en esta ocasión la movilización ha mostrado una tendencia a favorecer a PP y Vox.

¿Acertarán los sondeos?

Mala noche para el CIS de Tezanos. Más allá de esta polémica institución, la mayoría de los sondeos han acertado: el cambio de ciclo que anticipaban se ha producido, con la mayoría absoluta de PP y Vox.

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