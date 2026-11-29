Frente Amplio pierde fuerza en el Congreso (Montaje Infobae)

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Las elecciones generales han hundido a Frente Amplio, que ha perdido la mitad del escrutinio que consiguió Sumar en las elecciones de 2023. El partido liderado por Ada Colau tampoco ha conseguido revertir las predicciones que estipulaba el CIS, que le asignaban el 5,7%. El escrutinio de las elecciones generales del 29-N tan solo le brinda 10 escaños en el Congreso de los Diputados tras haber obtenido el 5,02% de los votos.

Este es sin duda el peor escenario que podría haber esperado la candidata del Frente Amplio. El partido progresista ha perdido la oportunidad de formar una coalición con el PSOE para formar gobierno. La ciudadanía ha elegido a Alberto Núñez Feijóo para ser el próximo presidente del Gobierno de España. El líder del Partido Popular ha obtenido 132 escaños, quien solo conseguiría la mayoría absoluta si pacta con Vox. El resultado de los comicios allana así el camino para que la derecha y la extrema derecha comiencen a negociar su investidura a partir de este lunes 30 de noviembre.

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Aunque la jornada electoral ha movilizado al 79,59% del electorado, los constantes llamamientos de los dirigentes socialistas a la concentración del ‘voto útil’, el fortalecimiento de los partidos regionalistas como BNG, Adelante Andalucía o ERC y la confusión de muchos votantes con las papeletas del Frente Obrero han terminado encorsetando y reduciendo el espacio de la coalición transformadora en numerosas circunscripciones electorales.

La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, durante el seguimiento de la jornada electoral de los comicios generales en la sede de Frente Amplio, en el Espacio Larra, a 29 de noviembre de 2026, en Madrid. (Alberto Ortega / Europa Press)

Una movilización observada “especialmente en los barrios trabajadores”

Colau ha calificado de “muy buena noticia” la alta participación en los comicios a su llegada al ‘cuartel’ electoral de Frente Amplio en el Espacio Larra de Madrid. La candidata ha llegado una vez cerradas las urnas y publicado el sondeo de Sigma Dos, que daba como ganador al bloque de la derecha y daba una estimación al PSOE entre 119 y 124 escaños y a Frente Amplio entre 10 y 11.

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La jornada electoral para Frente Amplio ha estado marcada por los llamamientos de sus principales figuras a una participación masiva, que se ha cumplido, pero no a su favor. Y es que el transcurso de las votaciones no ha estado exento de contratiempos. Durante la mañana se advirtió que numerosos electores estaban confundiendo las papeletas de Frente Amplio con las de Frente Obrero debido a la similitud del nombre de sus agrupaciones.

Esta mañana la candidata a la presidencia del Gobierno ha protagonizado uno de los momentos más llamativos cuando se ha dejado el DNI en la mesa electoral. Colau lo ha recogido entre risas, pero ha animado a la ciudadanía a votar “con orgullo” para proteger la democracia, los servicios públicos, las pensiones y el derecho a la vivienda. Asimismo, la líder progresista subrayaba que “las mujeres tendrán la última palabra en estas elecciones” e hizo un llamamiento explícito a la participación de la “Cataluña antifascista”.

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Desde la Comunidad de Madrid, el cabeza de lista de la formación, Emilio Delgado, ha votado pasadas las once de la mañana en el colegio Maruja Mallo de Móstoles. Delgado reclamaba una afluencia masiva a las urnas, “especialmente en los barrios trabajadores”, argumentando que el país se enfrentaba a unos comicios decisivos. “El examen ya está hecho, hoy venimos a recoger las notas”, ha determinado.

*La noticia será actualizada