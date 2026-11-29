La jornada electoral de este domingo, 29 de noviembre, está dejando numerosas imágenes más allá de los colegios electorales. Más de 38 millones de españoles están llamados a participar en las decimoséptimas elecciones generales de la actual etapa democrática y, como viene siendo habitual en este tipo de citas, las redes sociales se han convertido en uno de los principales escaparates para seguir cómo viven el día los rostros más conocidos del panorama nacional. Actores, periodistas e influencers han querido mostrar que ya han depositado sus papeletas y, en muchos casos, aprovechar la ocasión para animar a sus seguidores a hacer lo mismo.
Una de las primeras en compartir su paso por las urnas ha sido Silvia Intxaurrondo. La periodista de RTVE ha publicado una fotografía en la que aparece sosteniendo los sobres correspondientes al Congreso y al Senado, acompañada de una amplia sonrisa. “¡¡Ganas de votar YA!!“, ha escrito, dejando patente su entusiasmo ante esta jornada.
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También Paula Echevarría ha querido sumarse a las publicaciones electorales. La actriz ha mostrado las papeletas a través de sus redes sociales y ha acompañado la imagen de una reflexión dirigida a sus seguidores: “¡Hoy es el día! Piensa bien qué futuro quieres y ve a luchar por él". Un mensaje con el que ha puesto el foco en la importancia de participar.
Por su parte, Nuria Roca ha compartido varios momentos de su camino hasta el colegio electoral. La presentadora, que no ha dudado en enseñar también el estilismo escogido para la ocasión, ha publicado un selfie haciendo el gesto de la victoria. “Me encanta ir a votar”, ha escrito. Su elección para este domingo ha sido una clásica gabardina beige, una prenda perfecta para los días de entretiempo.
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“Todo el mundo a votar”
Entre las influencers que han mostrado públicamente su participación se encuentra Dulceida, que ha compartido una fotografía después de ejercer su derecho al voto. La creadora de contenido, que durante los últimos días ha expresado en redes sociales su rechazo a determinadas propuestas políticas relacionadas con los derechos sociales y del colectivo LGTBIQ+, ha acompañado la imagen de un mensaje breve y contundente: “Todo el mundo a votar”.
En la misma línea se ha pronunciado Sarah Santaolalla, que ha confirmado que ya había pasado por las urnas. “Yo ya he votado. 🗳️Ahora os toca a vosotros. ¡Todo el mundo a votar! Que nadie se quede en casa. ❤️“, ha escrito. También Melyssa Pinto ha querido dejar constancia de su participación con una fotografía en blanco y negro del exterior de su colegio electoral y dos palabras: ”Voto hecho".
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La lista de rostros conocidos continúa con Álex González, que ha publicado una imagen sosteniendo los dos sobres electorales sin añadir comentarios sobre su decisión. Rocío Osorno, exmujer del diputado de Vox por Granada, Coco Robatto, sí ha acompañado una publicación sobre la jornada: “Mi voto hoy es por España y por Ceuta”, ha expresado, junto a una bandera nacional.
“No te quedes en casa. Ve a votar”
Otra de las protagonistas de la jornada ha sido María Pombo, que ha mostrado sus sobres electorales en redes sociales. La influencer ha protagonizado esta semana un enfrentamiento con Laura Escanes después de que esta anunciase que su voto iba a ir dirigido a la izquierda.
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Belén Esteban también ha compartido con sus seguidores el momento de introducir las papeletas en la urna. La televisiva, que acaba de salir de GH VIP, ha publicado una fotografía desde el colegio electoral de su barrio en la que aparece sonriente mientras deposita los sobres. Una imagen que confirma que, pese a su reciente experiencia televisiva, también ha reservado un hueco para esta cita.
También Patricia Cadaval ha compartido una fotografía de los sobres acompañada de un “¡Viva España!“, mientras que Tomás Páramo ha publicado una reflexión en la que ha defendido que cada ciudadano pueda decidir libremente su voto: “Hoy es un día importante para todos. Cada uno de nosotros puede ejercer libremente su derecho al voto. No te quedes en casa. Ve a votar”.
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