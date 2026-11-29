El alcalde de Ourense ha repasado una por una las principales candidaturas a las elecciones generales del 29 de noviembre (@gonzalojacome)

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El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que quiere repartir un bono de 100 euros a cada vecino para gastar en el comercio local, ha convertido su decisión de voto en un nuevo episodio viral. En un vídeo que ha circulado en redes sociales en vísperas de las elecciones generales, el líder de Democracia Ourensana (DO) ha repasado una a una las principales candidaturas para explicar por qué no votará a ninguna. “Voy a decir a quién voy a votar y va a ser un voto de elección por exclusión”, ha arrancado.

Antes de empezar, ha aclarado que su formación no se presenta a estos comicios y que él no pide el voto para nadie: “Solamente voy a decir lo que hago yo como alcalde de Ourense”.

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Gonzalo Pérez Jácome anunció su decisión de votar en blanco en las elecciones generales tras descartar a las principales candidaturas. (Agostime - Europa Press)

“Es necesario un cambio de gobierno”

El primer descarte ha sido el Partido Popular, pese a que el regidor ha admitido que, a su juicio, hace falta un relevo en La Moncloa. “¿Es necesario un cambio de gobierno? Yo creo que sí”, ha dicho. Sin embargo, ha argumentado que no puede votar a los populares “por lo que nos están haciendo en Ourense, desde la Xunta de Galicia, discriminando a la ciudad”.

Jácome ha sumado a ese reproche el bloqueo que, según él, sufre su gobierno municipal en el pleno: “Votaron en contra de pagar unas facturas de emergencia y dije: ‘Pues al BNG y al PP, solo por eso, ya no le voto’”. La referencia remite a la pugna que ha marcado los últimos meses en el Concello: en septiembre fracasó por segunda vez el desbloqueo de 11,45 millones de euros para facturas pendientes, con el apoyo en solitario de DO y el voto en contra de PP y BNG. Finalmente, el alcalde sacó adelante los presupuestos de 2026 y la modificación para esos pagos gracias a su voto de calidad.

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El líder de Democracia Ourensana desestimó apoyar al PSOE al reprocharle pactos con las fuerzas políticas de Cataluña y el País Vasco. (Rosa Veiga/Europa Press)

“Lady Pimienta”

El alcalde también ha cargado contra la cabeza de lista popular por la provincia, a la que se ha referido como “Lady Pimienta”: “Es una humillación para todos los ourensanos que lleven a esa tía de número uno”.

El apodo apunta a Ana Belén Vázquez Blanco, que encabeza la candidatura del PP al Congreso por Ourense. La diputada protagonizó en septiembre uno de los episodios más comentados de la legislatura, cuando la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la expulsó del pleno por exhibir un espray de gas pimienta durante la sesión de control al Gobierno.

Ya entonces Jácome la llamó “paleta mentirosa” en un mensaje en X. El expediente sancionador abierto en la Cámara ha quedado archivado por la disolución de las Cortes, aunque un juez de Madrid ha abierto diligencias previas tras una denuncia de trabajadores del PSOE.

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El PSOE, “sin decir nada”

Con los socialistas ha sido más escueto. “Al Partido Socialista ya lo voy a tachar sin decir nada”, ha afirmado, para añadir, mezclando castellano y gallego, que no hace falta explicar por qué no votarlo. Aun así, ha comparado al presidente del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero: “Yo creo que el tipo está a punto de ganar al Zapatero como el peor de toda la historia. Más que nada lo digo por casos de corrupción”.

Más adelante ha vuelto sobre los socialistas para cuestionar su etiqueta ideológica: “El PSOE son de izquierdas ayudando a los desfavorecidos. Mentira, porque para conseguir el poder le da a todos los vascos y a los catalanes, que son los más ricos”.

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Jácome descartó respaldar a la coalición Frente Amplio, liderada por la exalcaldesa barcelonesa Ada Colau. (Rosa Veiga - Europa Press)

Vox y Trump

A Vox le ha dedicado el argumento más elaborado. “Hay ocho motivos por que no se le puede votar”, ha anunciado, aunque se ha centrado en uno: su relación con Donald Trump. “Vox no defiende a España a muerte, porque cuando tuvimos la movida con Donald Trump, en que Donald Trump ponía condiciones malas para España, Vox se posicionó con Donald Trump, no con España”, ha sostenido. Y ha rematado: “Ni este son de izquierdas ni este son de España”.

La crítica remite a la guerra arancelaria abierta por Washington. Durante aquella crisis, la formación de Santiago Abascal evitaba cargar contra el presidente estadounidense y responsabilizaba de los aranceles a Pedro Sánchez y a la Unión Europea.

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“Comunistas, fuera”

El último gran descarte ha sido el Frente Amplio, la coalición que lidera la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y que reúne, entre otros, a Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Catalunya en Comú. Jácome lo ha despachado en dos palabras: “Comunistas, fuera”. Sobre el resto de opciones, ha zanjado que “el voto útil sería tirar el voto”.

“Votar en blanco es una llamada a la esperanza”

Tras tachar a todos, el alcalde ha llegado a su conclusión: “Nos queda, joder, votar en blanco”. Ha reconocido que la opción le incomoda (“en cierto modo, estás diciendo que los demás decidan por ti”), pero la ha distinguido de la abstención, a cuyos partidarios ha calificado de “los más fanáticos”, y del voto nulo.

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“Votar en blanco es una llamada a la acción, una llamada a la esperanza. Es decir: ‘Oiga, creo en la democracia y estoy buscando algo más que puede venir en el futuro’. Por eso voto en blanco”, ha cerrado.

A diferencia del voto nulo, el voto en blanco se computa como válido: no se adjudica a ninguna candidatura, pero entra en el total que sirve para calcular el umbral del 3% necesario para optar al reparto de escaños en cada provincia.

Quién es Gonzalo Pérez Jácome

Nacido en Ourense en 1969, Jácome fundó Democracia Ourensana en 2001 y es alcalde de la ciudad desde junio de 2019, cuando llegó al cargo con el apoyo del PP. Su partido, que se define como “ni de derechas ni de izquierdas, de Ourense”, fue el más votado en las municipales de 2023 y logró un escaño en el Parlamento de Galicia en las autonómicas de 2024. Empresario de la comunicación, es dueño del canal local Auria TV, desde el que se hizo popular con programas satíricos contra los dirigentes provinciales del PP.

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El Bono Comercio, válido para gastar en el comercio y la hostelería de la ciudad, es una de sus medidas más conocidas. En una sesión extraordinaria celebrada el 16 de octubre, el pleno ha rechazado de forma definitiva los 10 millones de euros que el alcalde quería destinar a una nueva edición.. Tras ese revés, Jácome ha prometido un bono de 200 euros por persona para el mandato 2027-2031 si obtiene la mayoría absoluta en las municipales de mayo, según ha publicado Galiciapress.

Democracia Ourensana no concurre a las generales de este domingo, como tampoco lo hizo en 2023.