Una larga cola a mediodía en un colegio electoral de Barcelona. (EFE / Marta Pérez)

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La participación en las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, ha alcanzado el 45,71% a las 14.00 horas, lo que supone un incremento de 5,23 puntos porcentuales respecto al primer avance de los comicios del 23 de julio de 2023, cuando había acudido a las urnas el 40,48% del electorado. Los datos reflejan una mayor movilización de los votantes durante la primera mitad de la jornada electoral, con una subida generalizada en buena parte del territorio nacional. Más de 38 millones de electores están llamados a elegir a los 350 diputados del Congreso y a los 209 senadores que renovarán las Cortes Generales.

El avance difundido por el Ministerio del Interior recoge los votos depositados en las urnas hasta las 14.00 horas y permite comparar la afluencia con la registrada a la misma hora en las anteriores elecciones generales. Se trata, no obstante, de una fotografía provisional de la jornada, ya que todavía quedan seis horas de votación y el dato no incorpora el voto por correo.

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El País Vasco y Cataluña, entre los territorios donde más crece la participación

El incremento de la participación presenta diferencias importantes entre comunidades autónomas. El País Vasco registra una de las mayores subidas, con un avance de 10,10 puntos porcentuales respecto a las anteriores elecciones generales. También destaca Cataluña, donde la participación aumenta 8,47 puntos, y Navarra, con una subida de 7,84 puntos.

Mapa del aumento de la participación a las 14:00 horas respecto a las elecciones de 2023. (Ministerio del Interior)

Aragón experimenta igualmente un crecimiento destacado, de 7,20 puntos, mientras que Canarias suma 6,47 puntos y la Comunidad de Madrid, 6,35. Asturias registra un incremento de 5,87 puntos; Baleares, de 5,80; y La Rioja, de 5,03.

En Galicia, la participación alcanza el 43,77%, lo que supone 4,76 puntos más que en las elecciones generales de 2023. La Comunidad Valenciana se sitúa entre los territorios con mayor afluencia a las urnas, con un 50,91%, tras crecer 4,67 puntos. También supera la barrera del 50% La Rioja, donde la participación llega al 50,78%.

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Castilla-La Mancha registra un 48%, con un aumento de 3,30 puntos, mientras que la Región de Murcia alcanza el 47,66%, 3,42 puntos más. En el País Vasco, la participación se sitúa en el 47,30%, y en Madrid, en el 47,17%.

En el resto de comunidades, Cantabria alcanza el 46,24%, con una subida de 3,25 puntos; Castilla y León, el 44,81%, con 3,44 puntos más; y Andalucía, el 44,13%, con un incremento más moderado de 2,08 puntos.

Extremadura es la única comunidad autónoma donde la participación retrocede respecto a las anteriores generales. A las 14.00 horas registra un 44,91%, lo que supone una caída de 0,25 puntos porcentuales.

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Las ciudades autónomas presentan también incrementos significativos, aunque continúan entre los territorios con menor participación. Ceuta alcanza el 38,40%, con una subida de 10,96 puntos, mientras que Melilla llega al 34,08%, 10,79 puntos más que en julio de 2023. Canarias, con un 35,37%, se mantiene asimismo entre las comunidades con menor afluencia a las urnas.

La comparación con 2004: una de las grandes jornadas de participación

La evolución de la participación en esta jornada también permite establecer una comparación con las elecciones generales del 14 de marzo de 2004, una de las convocatorias con mayor movilización electoral de la democracia española. En aquellos comicios, la participación a las 14.00 horas se situó en torno al 41%, por debajo del 45,71% registrado este domingo.

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El presidente del Gobierno ha sido el más madrugador y Abascal, el último en hacerlo.

En el conjunto de la jornada de 2004, la participación definitiva alcanzó el 75,66%, una cifra que convirtió aquella convocatoria en una de las más concurridas desde la recuperación de la democracia. Sin embargo, el récord histórico continúa correspondiendo a las elecciones generales de 1982, cuando acudió a las urnas el 79,97% del censo electoral. También superaron el dato de 2004 las elecciones de 1996, con una participación del 77,38%, y las de 1977, las primeras celebradas tras la dictadura, con un 78,83%.

Los colegios electorales permanecerán abiertos hasta las 20.00 horas en la Península y Baleares y hasta las 20.00 horas en Canarias, una hora más tarde en horario peninsular. El Ministerio del Interior difundirá un segundo avance de participación con los datos correspondientes a las 18.00 horas.

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