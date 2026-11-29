Curro y Manuel, consternados por lo ocurrido en 'La Promesa' (RTVE).

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Las mentiras, los enfrentamientos y las decisiones que pueden cambiar el futuro de varios personajes marcarán los próximos capítulos de La Promesa. La semana comenzará con Julieta en una situación cada vez más comprometida ante Lorenzo, que sospecha que la joven está investigando sus negocios con la logia. Entretanto, Curro seguirá ocultando a Ángela las verdaderas razones de sus ausencias, Martina tomará una determinación que dejará a Adriano completamente descolocado y Candela tendrá que plantearse si ha llegado el momento de abandonar el servicio del palacio.

Capítulo 958 del lunes 30 de noviembre

En el capítulo del lunes 30 de noviembre, Teresa intentará explicarle a Tomasa el cambio que ha experimentado Petra desde que estuvo a punto de morir a consecuencia del tétanos. Sin embargo, la hermana de la doncella no parece demasiado convencida de que la enfermedad haya transformado realmente su carácter.

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Por otro lado, Julio continuará complicando la situación de Ricardo, al que acusará de haber entorpecido uno de sus encargos. Alonso empezará a sospechar que detrás de los enfrentamientos entre ambos hay algo más. También Lorenzo y Ciro volverán a discutir por los planos de los aviones de Manuel, sin percatarse de que Julieta está escuchando sus palabras.

La joven se convertirá en el centro de las sospechas del capitán, que terminará agarrándola violentamente convencido de que está espiando sus movimientos por orden de Máximo. Mientras tanto, Leocadia descubrirá que Curro le ha mentido sobre sus ausencias y Ángela, cansada de sus excusas, le dará un ultimátum. Si no le cuenta la verdad, está dispuesta a marcharse.

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Lorenzo agarra violentamente a Julieta en 'La Promesa' (RTVE).

Capítulo 959 del martes 1 de diciembre

El martes, Curro seguirá intentando justificar sus desapariciones ante Ángela, mientras Manuel recibirá una noticia esperanzadora relacionada con el proceso judicial contra Leocadia. El juez está dispuesto a escuchar el testimonio de Trini, por lo que ambos hermanos tendrán que organizarse para acompañarla.

Julieta, por su parte, se enfrentará a Lorenzo para dejar claro que no piensa tolerar otra agresión. Sin embargo, el capitán continuará desconfiando de ella y Alonso será testigo de una nueva discusión entre Lorenzo y Ciro.

En paralelo, Tomasa tratará de acercarse a Samuel con la intención de descubrir qué esconde Petra. La doncella se pondrá nerviosa al comprobar las intenciones de su hermana y le pedirá que deje al sacerdote en paz.

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Pero la gran sorpresa llegará durante la cena de los Luján. Después de haber pasado una noche con Adriano, Martina anunciará que ha decidido casarse con Jacobo. Una noticia que dejará a su amante sin palabras y que provocará un auténtico terremoto emocional.

Martina y Adriano se dejan llevar por la pasión en 'La Promesa' (RTVE).

Capítulo 960 del miércoles 2 de diciembre

El miércoles, Adriano exigirá explicaciones a Martina, incapaz de comprender que haya decidido continuar con su compromiso después de lo ocurrido entre ellos. La joven tendrá que enfrentarse a las consecuencias de su inesperada elección.

Mientras tanto, Curro y Manuel acudirán a buscar a Trini para que declare ante el juez. La dependienta, que teme por lo que pueda sucederle, pedirá al joven que cuide de su hermana si algo sale mal.

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Sin embargo, los conflictos entre los hombres de La Promesa terminarán estallando durante la cena. Alonso, harto de las discusiones, los obligará a permanecer reunidos en el salón hasta que reconozcan sus errores. La medida impedirá que Curro y Manuel lleguen a tiempo a la posada. Cuando finalmente consigan salir, descubrirán que algo ha ocurrido con Trini.

La tensión que viven los hombres en palacio estalla en 'La Promesa' (RTVE).

Capítulo 961 del jueves 3 de diciembre

El jueves, Cristóbal volverá inesperadamente al palacio después de atender a su madre. Su regreso coincidirá con un nuevo enfrentamiento entre Ricardo y Julio, que estarán a punto de llegar a las manos.

Manuel acudirá a la habitación de Julieta para ponerla al corriente de lo sucedido con Trini y advertirle de que deben extremar las precauciones. En las cocinas, Candela seguirá sin decidir si acepta el puesto en Buena Esperanza, pese a la insistencia de Simona y Tomasa.

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La tensión también crecerá entre Lorenzo y Ciro. El capitán terminará estampando violentamente a su colaborador contra la pared.

Manuel cuenta a Julieta lo ocurrido en la posada en 'La Promesa' (RTVE).

Capítulo 962 del viernes 4 de diciembre

El viernes, Lorenzo irá todavía más lejos y amenazará a Ciro con un abrecartas para obligarlo a conseguir nuevos documentos de la empresa de Manuel. El marido de Julieta acabará aceptando robar los planos, pero la joven estará a punto de descubrirlo.

Tomasa volverá a buscar a Samuel para comunicarle que necesita contarle algo importante. Y cuando Manuel y Curro intenten encontrar una salida a la investigación por la muerte de Jana, Ángela aparecerá con una noticia fatídica que podría cambiarlo todo.

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Tomasa se acerca a Samuel en 'La Promesa' (RTVE).